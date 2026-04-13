El fútbol colombiano está de luto tras confirmarse el fallecimiento de Alonso López, recordado como uno de los laterales izquierdos más destacados en la historia del balompié nacional. La Federación Colombiana de Fútbol, encabezada por su presidente Ramón Jesurun, Dimator, encabezada por Carlos Mario Zuluaga y el Comité Ejecutivo, expresaron su pesar por la partida de quien fuera una figura emblemática dentro y fuera de las canchas.

Conocido como ‘el Pocillo’, López dejó una huella imborrable gracias a su entrega, disciplina y calidad futbolística. A lo largo de su carrera, no solo defendió los colores de importantes clubes del país, sino que también tuvo el honor de integrar la Selección Colombia, consolidándose como un referente en su posición.

En las últimas semanas, había afrontado un delicado estado de salud que generó preocupación en el entorno del fútbol colombiano, y su fallecimiento enluta hoy a la familia del deporte nacional.

López es considerado el mejor lateral izquierdo que ha vestido la camiseta de Millonarios

Lea también Colombia Sub-17 clasificó al Mundial 2026 y a semifinales del Sudamericano

Su historia está estrechamente ligada a Millonarios, club con el que debutó en 1974 y donde vivió sus mejores años como profesional. En dos etapas con el conjunto ‘embajador’, disputó un total de 341 partidos, marcó 16 goles y conquistó dos títulos, cifras que reflejan su importancia en una época dorada de la institución. Para muchos aficionados y conocedores, López es considerado el mejor lateral izquierdo que ha vestido la camiseta azul.

Durante su trayectoria también tuvo pasos por otros equipos del fútbol colombiano. En 1981 fue cedido al Independiente Medellín, donde jugó durante toda la temporada antes de regresar a Millonarios. Posteriormente, en 1986, fue nuevamente cedido, esta vez al Once Caldas, club en el que decidió poner fin a su carrera profesional.

Más allá de los números, Alonso López será recordado por su compromiso y por la pasión con la que defendió cada camiseta. La Federación extendió sus condolencias a familiares, amigos y allegados, destacando su legado y honrando su memoria en la historia del fútbol colombiano.