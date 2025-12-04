Fichaje de un argentino ya es realidad: jugará en Bogotá por un año

Acaba la Liga BetPlay 2025-II con la presencia de dos equipos de Bogotá que siguen en la competencia en los cuadrangulares semifinales. Aunque Fortaleza y Santa Fe ya están eliminados, quieren terminar con honores esta edición del rentado colombiano.

Millonarios e Internacional de Bogotá (anteriormente conocido como La Equidad) siguen preparando lo que será el 2026 con la necesidad clara de recomponer este segundo semestre y meterse en la clasificación para los cuadrangulares semifinales.

Justamente, Internacional de Bogotá ya se ha movido en el mercado, mientras que Millonarios aguarda a que termine todo para empezar a fichar. El novedoso club de la capital ya oficializó la llegada de Ricardo Valiño como director técnico, Fabricio Sanguinetti, Wuilker Faríñez y ahora, se unirá Agustín Irazoque que ya tenía un principio de acuerdo con la institución bogotana desde finales de noviembre.

INTERNACIONAL DE BOGOTÁ FICHÓ AL DEFENSOR ARGENTINO IRAZOQUE

Aprovechando el cambio de ficha para competir en el 2026, el Internacional de Bogotá quiere robarse todas las miradas, olvidar el mal año y salir de las posiciones incómodas del descenso, que es una realidad negativa para el siguiente año.

La apuesta parece ser el fichaje de jugadores internacionales. Después de confirmarse la imposibilidad de incorporar a Fabián Castillo, su reemplazo fue el extremo Fabricio Sanguinetti que es uruguayo y ahora se le suma el defensor central argentino, Agustín Irazoque que acabó contrato con Alvarado de Argentina y firmará por un año, de acuerdo con información de Mariano Olsen.

El defensor central tiene 26 años. Inició su carrera en las inferiores de Talleres de Córdoba y de Rosario Central. Sin embargo, su trayectoria arrancó en la Primera B Nacional con Alvarado en donde jugó por dos años. Aunque era propiedad de dicho club, fue enviado en condición de cedido para Barracas Central en la Primera División Argentina.

Para el 2026, Agustín Irazoque acabó su contrato con Alvarado y llegó a Bogotá como agente libre firmando su respectivo vínculo por un año. El Internacional de Bogotá ya viene tomando forma con su nuevo sello y con la necesidad de clasificar a los cuadrangulares.

LAS DOS URGENCIAS DEL INTER DE BOGOTÁ

Como nuevo equipo en Colombia, Internacional de Bogotá deberá recomponer lo hecho por La Equidad en el 2025. La campaña fue tan negativa que, no solo no pudo clasificar, sino que fue el peor de la reclasificación.

Esa tabla anual del 2025 también trae consecuencias para Inter. El nuevo proyecto arranca con afugias, dado que, en el escalafón del descenso, el club capitalino iniciará el torneo en la posición 17 con un promedio de 1,01. La obligación recae en salvarse de perder la categoría ante Cúcuta, Jaguares y Boyacá Chicó que están en esa pelea como primeros candidatos por sus respectivas ubicaciones en la tabla.

