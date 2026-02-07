Fortaleza vs Santa Fe EN VIVO HOY sábado 7 de febrero - Liga BetPlay 2026-I

Fortaleza y Santa Fe se enfrentarán este sábado 7 de febrero en el estadio Metropolitano de Techo, en un compromiso correspondiente a un juego adelantado de la novena fecha de la Liga BetPlay 2026-I, en medio de un calendario ajustado para ambos equipos.

El encuentro se programó de manera anticipada luego de que a los dos clubes se les aplazaran sus partidos de la quinta jornada por el mal estado de la grama del estadio El Campín, escenario que actualmente presenta dificultades para albergar compromisos oficiales.

En esa fecha, Santa Fe debía enfrentar a Atlético Nacional, mientras que Fortaleza tenía programado su duelo ante América de Cali, compromisos que quedaron pendientes y obligaron a reacomodar la agenda del campeonato.

Tanto Fortaleza como Santa Fe llegarán al partido con seis puntos en la tabla, por lo que se espera un duelo parejo, intenso y con opciones de gol, en una cancha de Techo que suele propiciar partidos abiertos y de ritmo alto.

Fortaleza vs Santa Fe: cómo VER EN VIVO HOY sábado 7 de febrero

El partido Fortaleza vs Santa Fe, adelantado por la novena fecha de la Liga BetPlay 2026-I se disputará este sábado 7 de febrero a partir de las 18:20 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Win Play, también transmitirá el canal de Youtube de Deportes RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 18:20

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 20:20

España: 01:20

Bolivia y Venezuela: 19:20

Estados Unidos: 19:20 (D.C. y Florida) - 18:20 (Chicago) - 15:20 (Los Ángeles)

México: 17:20