[Video] Jonathan Risueño, DT de Pasto, se peleó con periodistas en plena rueda de prensa

La rueda de prensa posterior al partido entre Deportivo Pasto y Atlético Bucaramanga, disputado el pasado viernes 6 de febrero por la quinta fecha de la Liga BetPlay 2026-I, terminó en un tenso cruce entre Jonathan Risueño, entrenador del conjunto nariñense, y varios periodistas presentes.

El detonante de la discusión fueron las críticas al estilo de juego del Pasto, que pese a los resultados positivos no ha convencido a un sector de la prensa. Ante los cuestionamientos, Risueño reaccionó de manera airada y elevó el tono de la conversación desde sus primeras respuestas.

Técnico del Pasto se peleó con periodistas en rueda de prensa

En medio del intercambio, el técnico calificó a uno de los comunicadores como “irrespetuoso” y “sin educación”, y llegó a amenazar con dar por terminada la rueda de prensa, argumentando que no estaba dispuesto a tolerar ese tipo de preguntas.

Risueño fue más allá y aseguró que los periodistas están contribuyendo a una “autodestrucción” del Deportivo Pasto, señalando que las críticas constantes afectan el ambiente del equipo y desvían la atención de los resultados deportivos.

Jonathan Riesueño defendió a Jonathan Perlaza

Uno de los momentos más incómodos se produjo cuando el entrenador se refirió a las críticas hacia el futbolista Jonathan Perlaza, habitual en las convocatorias del primer equipo, pero cuyo rendimiento ha sido cuestionado. El técnico calificó la situación como una “situación maluca”, reprochando directamente a los comunicadores.

En una declaración que fue considerada irrespetuosa por varios asistentes, Risueño aseguró que los periodistas deberían “aplaudir” y “agradecerle” a Perlaza, afirmando que “indirectamente gracias a él tienen trabajo”, comentario que encendió aún más la polémica.

El contexto es sensible, teniendo en cuenta que Jonathan Perlaza es hijo de uno de los socios del Deportivo Pasto, un hecho que aumentó las suspicacias sobre el respaldo del entrenador al jugador y la manera en que se descalificaron las críticas.

Mientras el cruce seguía escalando, el futbolista Wilson Morelo, también presente en la rueda de prensa, optó por un tono mucho más conciliador. El delantero se mostró tranquilo frente a la situación y evitó profundizar en la controversia.

Morelo, eso sí, hizo un llamado a la calma y pidió que los periodistas “rodeen al equipo”, recordando que Deportivo Pasto suma 10 puntos de 15 posibles, aunque el episodio dejó un ambiente enrarecido y reabrió el debate sobre los límites del entrenador frente a la crítica y el respeto hacia los periodistas.

Rueda de prensa de Jonathan Risueño luego de Pasto vs Bucaramanga