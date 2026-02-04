Logo Deportes RCN Vertical
Santa Fe

Oficial: fecha y horario del partido adelantado Fortaleza vs. Santa Fe

La medida se tomó como consecuencia de la suspensión del fútbol en el estadio Nemesio Camacho El Campín.
Camilo Nieto
Metropolitano de Techo
Estadio Metropolitano de Techo acogerá Fortaleza vs Santa Fe este sábado 7 de febrero a las 6:20 p. m. // IDRD

La Liga BetPlay I-2026 sufrió ajustes en su calendario debido al deteriorado estado del gramado del estadio El Campín, situación que llevó a la Dimayor a aplazar tres compromisos del campeonato.

La medida afectó directamente a Millonarios y Santa Fe, cuyos partidos programados para esta semana y el fin de semana debieron ser reprogramados.

Dimayor optó por adelantar un encuentro: Fortaleza vs. SantaFe, pactado para la jornada 9

El cuadro ‘embajador’ tenía previsto enfrentar a Deportivo Pereira, mientras que el conjunto ‘cardenal’ debía recibir a Atlético Nacional.

Ante este panorama, la Dimayor optó por adelantar un encuentro para optimizar el calendario de Santa Fe y liberar una jornada clave en el exigente tramo que se avecina.

En ese contexto, se confirmó que el duelo entre Fortaleza y Santa Fe, correspondiente a la fecha 9, se disputará este sábado 7 de febrero en el estadio Metropolitano de Techo, a partir de las 6:20 p.m.

