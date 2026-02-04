Oficial: fecha y horario del partido adelantado Fortaleza vs. Santa Fe

La Liga BetPlay I-2026 sufrió ajustes en su calendario debido al deteriorado estado del gramado del estadio El Campín, situación que llevó a la Dimayor a aplazar tres compromisos del campeonato.

La medida afectó directamente a Millonarios y Santa Fe, cuyos partidos programados para esta semana y el fin de semana debieron ser reprogramados.

Dimayor optó por adelantar un encuentro: Fortaleza vs. SantaFe, pactado para la jornada 9

El cuadro ‘embajador’ tenía previsto enfrentar a Deportivo Pereira, mientras que el conjunto ‘cardenal’ debía recibir a Atlético Nacional.

Ante este panorama, la Dimayor optó por adelantar un encuentro para optimizar el calendario de Santa Fe y liberar una jornada clave en el exigente tramo que se avecina.

En ese contexto, se confirmó que el duelo entre Fortaleza y Santa Fe, correspondiente a la fecha 9, se disputará este sábado 7 de febrero en el estadio Metropolitano de Techo, a partir de las 6:20 p.m.