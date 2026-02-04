Dimayor hizo oficial reprogramación de varias fechas de la Liga BetPlay

El mal estado del terreno de juego del Estadio El Campín terminó afectando de gran manera la organización previa que se tenía en cuanto a los horarios de los partidos que se iban a llevar a cabo desde el jueves 5 de febrero hasta el domingo 8.

Los inconvenientes entre Sencia y Dimayor se hicieron cada vez más grandes y la solución que se encontró para el fortalecimiento de la grama fue reprogramar los partidos. Frente a esta situación, la entidad que es regida por Carlos Mario Zuluaga, dio a conocer la modificación de los partidos válidos por las Fechas 5, 6, 7, 8 y 9.

Así quedó la reprogramación de los partidos de Liga BetPlay

La Liga BetPlay presentó sus primeros contratiempos tras la suspensión del Estadio El Campín por el mal estado del campo, obligando al aplazamiento del partido entre Millonarios vs Pereira, Santa Fe vs Nacional y Fortaleza vs América, los cuales se iban a jugar desde el jueves 5 de febrero hasta el domingo 8, tres partidos que claramente terminarían afectando más la cancha.

Sencia priorizó el aplazamiento de estos partidos, pero también dejó claro que sería difícil tomar medidas con los eventos culturales, en especial el que ya está programado para el 28 de febrero. Sin embargo, Dimayor no se quedó de "brazos cruzados" y envió un comunicado al grupo encabezado por Mauricio Hoyos para que también aporten con el aplazamiento del concierto pendiente.

Otras de las medidas que tomó Dimayor un par de horas después fue hacer oficial la reprogramación de varios de los partidos que se cruzaron con la fecha 5, 6, 7, 8 y 9, aunque siguen haciendo falta horarios y sedes por confirmar.

Una de las principales modificaciones fue el adelantamiento del duelo entre Santa Fe y Fortaleza que se jugará en el Estadio de Techo el sábado 7 de febrero, tomando en cuenta que ambos se vieron perjudicados por la suspensión de El Campín, en donde iban a jugar contra Nacional y América.

