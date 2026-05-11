Todo parece indicar que Franco Armani tiene los días contados en River Plate de Argentina, equipo en el que juegan los colombianos Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño, ambos mediocampistas.



De acuerdo con el periodista argentino Hernán Castillo, los siguientes dos partidos podrían ser los últimos de Armani con los colores de la banda cruzada, donde supo marcar su historia.

Armani volvería a Nacional

Si eso sucede, el mismo comunicador revela que Franco Armani ya tendría asegurada su vuelta a la primera división del fútbol profesional colombiano, al club Atlético Nacional de Medellín.



Como bien se sabe, el portero argentino de 39 años es uno de los jugadores más importantes en la historia del conjunto verde y blanco de la capital antioqueña, que en la actualidad es dirigido por Diego Arias.

Versión sobre el futuro del arquero

“Por más que se enoje el representante de Franco Armani, es muy probable que los últimos dos partidos o un partido de Armani en River sea la semana que viene en la Copa Sudamericana”, expresó el periodista Hernán Castillo.

“(David) Ospina se retira del fútbol, ataja en Atlético Nacional. De Atlético Nacional van a ir corriendo a buscar a Armani y ya están hablando con él. Es cada vez más probable que Armani termine saliendo de River y ya hay un lugar en Atlético Nacional”, añadió.

El futuro de David no está definido

Primero, tras lo mencionado desde suelo argentino, es de resaltar que hasta el momento no se conoce, de manera oficial, la fecha en que David Ospina se va a retirar del fútbol profesional. Desde las arcas verdolagas se ha mencionado que el jugador decidirá qué hacer con su futuro después de lo que será la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Y segundo, el contrato de Armani en River finaliza el 31 de diciembre del presente año y Castillo señala que su llegada a Atlético Nacional se daría de cara al inicio del segundo semestre del año. Para que esto suceda, tiene que existir algún tipo de negociación. Habrá que esperar para conocer qué termina sucediendo, pero lo que se dice en Argentina es justamente eso, que Armani volvería a Nacional muy pronto.