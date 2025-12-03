Franco Armani le da una noticia a Atlético Nacional: “Un deseo”

Cuando Franco Armani decidió salir de Atlético Nacional para atajar en el arco de River Plate, el amor que había entre el guardameta y el cuadro verdolaga no dejó de existir. Nunca se ha apagado ese deseo de regresar y por qué no, retirarse en el elenco antioqueño en los próximos años.

Vea también: Cocinan primer fichaje de Repetto en Santa Fe; van por delantero argentino

Con 39 años, Franco Armani quiere seguir dando de qué hablar en Argentina con el River Plate después de un año para el olvido en el que se quedaron con las manos vacías. Su agente, Martín Araoz indicó que el arquero está molesto por este mal momento que viven dentro de la institución riverplatense pensando de una buena vez en el 2026 para resurgir y ganar títulos.

En ese sentido, Franco Armani, junto con Martín Araoz le darían un golpetazo enorme a Atlético Nacional que quiere volver a contar con el argentino, puesto que David Ospina podría meditar su retiro en el próximo año después del Mundial o no se descarta una salida del guardameta para otro equipo.

Martín Araoz explicó cómo está el tema contractual de Franco Armani con River Plate y, aunque no descarta una posible salida de Argentina con destino a Colombia, dejó claro que en la cabeza del arquero está respetar su contrato por ahora.

LA RESPUESTA DEL AGENTE DE FRANCO ARMANI A LOS RUMORES DE ATLÉTICO NACIONAL

En la despedida del arquero de Nacional en 2017, afirmó su deseo de regresar a Medellín en algún momento de su carrera profesional. Nueve años después. ‘podría regresar al club antioqueño? Pues bien, Martín Araoz sentenció en DSports Radio que, “lo de Atlético Nacional fue un deseo. No depende de él solamente. Pero yo lo veo bien en River. Contrato tenemos hasta diciembre del año que viene, veremos qué va pasando”.

Le puede interesar: Confirmaron cual será el equipo de Montoya para la próxima temporada

Posteriormente, indicó que, “yo lo veo ayudando en el club (River Plate). Puede ser un espaldarazo para todos los jóvenes del club. Lo veo ahí, no lo veo como un técnico”. De esa forma, parece que no hay posibilidades de que el arquero campeón de la Libertadores en 2016 firme con Atlético Nacional.

Todo habría quedado como un deseo de regresar, pero, el agente dejó las cosas claras, “no lo veo jugando en Colombia. El fútbol es cambiante, pero ahora no lo veo. Lo veo jugando en River, ganando cosas”.

ARMANI TENDRÁ QUE REIVINDICARSE

Le queda un año de contrato y parece que respetará el vínculo contractual que tiene. La consigna es clara. Si quiere mantenerse dentro de la institución, deberá revertir un muy mal año personal y grupal junto con el club riverplatense en el que se quedaron sin títulos.

Lea también: Millonarios perdería figura clave para 2026: se cayó su renovación

Franco Armani seguirá en River Plate, mientras que la ilusión de regresar a Atlético Nacional poco a poco se va apagando. Todo quedó en un deseo que parece difícil de cumplir con sus 39 años y con un año de contrato vigente con el equipo argentino.