Franco Leys, exAmérica, llegaría a otro equipo colombiano en 2026

Deportivo Pasto podría sumar un refuerzo importante para la temporada 2026 con la posible llegada del mediocampista argentino Franco Leys, quien quedará libre tras finalizar su contrato con América de Cali.

Según informó el periodista Sebastián Hurtado, el club nariñense tiene en carpeta al volante de marca, que cerrará su ciclo de tres años en el conjunto escarlata y busca un nuevo destino en el fútbol colombiano.

Trayectoria de Franco Leys, posible nuevo jugador del Pasto

Leys, de 32 años, es un jugador con amplia trayectoria en el balompié argentino. A lo largo de su carrera ha pasado por Colón de Santa Fe, Juventud Unida de Gualeguaychú, Sarmiento de Junín, Temperley y Patronato, antes de llegar a Colombia.

Para el Deportivo Pasto, reforzar el mediocampo es una prioridad, y la experiencia del argentino encaja en los planes del entrenador español Jonathan Risueño, quien quiere armar un equipo más competitivo para el próximo año.

El volante no continuará en América, donde dejó de ser tenido en cuenta en los últimos meses, y ya se habla de que su salida es un hecho confirmado para finales de diciembre.

En el Pasto valoran su capacidad de recuperación, orden táctico y liderazgo, cualidades que podrían fortalecer el equilibrio del equipo en la Liga Betplay 2026.

Desde el entorno del jugador se espera que la decisión final llegue pronto, pues Leys quiere asegurarse continuidad deportiva y un rol protagónico en su nuevo club.

Las conversaciones podrían avanzar en los próximos días, y si todo fluye, Leys se convertiría en una de las primeras incorporaciones del conjunto volcánico para la próxima temporada.