Frank Castañeda sería presentado en un club tradicional del FPC

Frank Castañeda podría estar muy cerca de convertirse en nuevo jugador de un club tradicional del fútbol colombiano, en lo que sería un movimiento llamativo en este mercado de fichajes.

En las últimas horas se conoció que el extremo está en diálogos con Cúcuta Deportivo, equipo que busca reforzar su zona ofensiva de cara a la temporada y que ve en el jugador una opción de experiencia y recorrido internacional.

Lea también Edwuin Cetré ya tendría nuevo equipo a cambio de 6 millones de dólares

Castañeda, de 31 años, viene de actuar en Banfield de Argentina, donde tuvo participación en once partidos oficiales y registró una asistencia durante su paso por el conjunto del sur del continente.

Actualmente, el futbolista se encuentra como agente libre, situación que le permite analizar con mayor tranquilidad la posibilidad de regresar al fútbol colombiano tras varios años de carrera en el exterior.

Cabe recordar que Frank Castañeda volvió a esta parte del mundo a inicios de 2024, cuando firmó con Independiente Santa Fe, aunque su paso por el club capitalino fue corto y apenas duró seis meses.

Posteriormente, el atacante se marchó al Atlético Bucaramanga, equipo en el que militó durante dos semestres, sumando continuidad antes de dar nuevamente el salto al fútbol argentino.

Trayectoria de Frank Castañeda

A lo largo de su trayectoria, Castañeda ha desarrollado gran parte de su carrera fuera de Colombia, defendiendo camisetas como las de Senica (Eslovaquia), Sheriff Tiraspol (Moldavia), Warta Poznan y Radomiak Radom (Polonia), además de Buriram United de Tailandia.

Lea también [Video] Colombia empató ante Brasil en su debut en Copa América de Futsal

Uno de los hitos más importantes de su carrera se dio en la Champions League 2021-22, cuando con Sheriff Tiraspol enfrentó al Real Madrid, una experiencia que marcó su recorrido profesional.

Ahora, todo apunta a que en los próximos días se haga oficial su llegada a Cúcuta Deportivo, club en el que Castañeda podría aportar como extremo o mediapunta, posiciones en las que ha mostrado mayor rendimiento.