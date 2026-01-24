Edwuin Cetré ya tendría nuevo equipo a cambio de 6 millones de dólares

El futuro del futbolista colombiano Edwuin Cetré estaría a punto de dar un nuevo giro, luego de conocerse que tendría todo encaminado para cambiar de equipo en este mercado de pases y dar el salto al fútbol brasileño.

De acuerdo con la información que manejan algunos comunicadores, existe un principio de acuerdo para que Cetré se convierta en nuevo jugador del Athletico Paranaense, uno de los clubes protagonistas del Brasileirao y habitual participante en torneos internacionales.

La operación se cerraría a través de una venta definitiva desde Estudiantes de La Plata, equipo dueño de sus derechos deportivos, por una cifra cercana a los 6 millones de dólares, lo que confirma la valorización que ha tenido el atacante colombiano en el último tiempo.

En medio de la negociación también aparece Independiente Medellín, club que aún conserva un porcentaje de los derechos deportivos de Edwuin Cetré, por lo que el ‘Poderoso de la Montaña’ también recibiría una suma de dinero en caso de concretarse la transferencia.

Cetré ha sido una de las grandes figuras de Estudiantes desde su llegada en enero de 2024, periodo en el que logró consolidarse como titular y pieza clave del equipo, además de levantar cuatro títulos con el conjunto argentino.

Gracias a ese rendimiento, el colombiano despertó el interés de clubes del exterior, y ahora estaría listo para asumir un nuevo desafío internacional en una liga altamente competitiva como la de Brasil.

A sus 28 años, Edwuin Cetré afrontaría por primera vez una experiencia en el fútbol brasileño, luego de haber desarrollado su carrera profesional en Uruguay, México, Colombia y Argentina.

Trayectoria y estadísticas de Edwuin Cetré

Antes de su etapa en Estudiantes, el atacante pasó por Rocha de Uruguay, Santos Laguna de México, Junior de Barranquilla e Independiente Medellín, clubes en los que fue sumando experiencia y protagonismo.

Con la camiseta del Pincha, Cetré disputó un total de 86 partidos oficiales, en los que registró doce goles y doce asistencias, números que respaldan su posible llegada al Athletico Paranaense y su creciente importancia en el mercado sudamericano.