Millonarios "fichará a Mateo García"; revelan detalles del contrato que firmará

Se vienen más movimientos en Millonarios, el equipo azul de la capital del país ha contratado un nuevo director deportivo (el argentino Ariel Michaloutsos) y la idea es renovar la plantilla de jugadores para el 2026, teniendo en cuenta que ya había sido anunciado el delantero Carlos Darwin Quintero.

El conjunto dirigido por el técnico Hernán Torres sigue en la búsqueda de más fichajes y uno de los que ha sonado con más fuerza en las últimas semanas ha sido el de Mateo García, volante ofensivo de 27 años que ha llegado a un acuerdo para dejar Once Caldas y sumarse a las filas del equipo ‘embajador’.

Revelan detalles del contrato que firmará Mateo García en Millonarios

De acuerdo con reportes de los periodistas Mariano Olsen y Felipe Sierra, es cuestión de tiempo para que Mateo García sea nuevo jugador de Millonarios, un jugador que desde el semestre pasado buscaban tener en el equipo ‘albiazul’ y que por fin logran concretar en este diciembre.

Pues bien, después de varios días de negociación, Millonarios ha logrado adquirir el 80 % de los derechos deportivos de García, dejando el 20 % restante para Once Caldas, jugador que firmará en la casa azul un contrato por los próximos tres años.

Los números de Mateo García en Once Caldas

El mediocampista bogotano que juega en el equipo blanco de Manizales desde enero del 2024, se perdió algunos partidos de la presente Liga BetPlay por una lesión, sin embargo, cuando estuvo disponible siempre fue una ficha clave en el conjunto dirigido por el técnico Hernán Darío Herrera.

García logró disputar 12 de los 13 partidos que Once Caldas disputó en la más reciente Copa Sudamericana, mientras que en la liga local supo jugar 13 compromisos, aportando solo 2 asistencias en estas competencias, pero siendo clave en el equilibrio del equipo y la labor creativa en ataque.

A falta de confirmación oficial de Millonarios, Mateo García vestirá la camiseta del cuadro ‘albiazul’ tras haber defendido los colores del Deportivo Pasto, Llaneros, Unión Magdalena y Real Cartagena.