Galatasaray vs Atlético de Madrid EN VIVO HOY miércoles 21 de enero - Champions League

Galatasaray y Atlético de Madrid protagonizarán este miércoles 21 de enero de 2026 un duelo clave por la séptima fecha de la Champions League, en un partido que se disputará en Estambul y que puede marcar el rumbo de ambos equipos en la recta final de la fase de liga del torneo.

El conjunto turco llega a esta jornada ubicado en la decimoctava casilla con nueve unidades, por lo que está obligado a sumar para mantenerse con opciones de avanzar a los octavos de final a través de la instancia de playoffs, en un contexto en el que cada punto empieza a ser determinante.

Por su parte, Atlético de Madrid ocupa actualmente la décima posición con doce puntos y afronta este compromiso con la posibilidad de dar un golpe importante como visitante, ya que una victoria lo metería de manera parcial en el grupo de equipos que acceden de forma directa a los octavos de final.

En cuanto a los protagonistas, Galatasaray contará con el colombiano Davinson Sánchez como uno de sus referentes defensivos, mientras que en el cuadro colchonero se espera la presencia del argentino Julián Álvarez, llamado a ser una de las principales cartas ofensivas en un partido de alta exigencia.

Galatasaray vs Atlético de Madrid: cómo VER EN VIVO HOY miércoles 21 de enero

El partido Galatasaray vs Atlético de Madrid por la séptima fecha de la UEFA Champions League se disputará este miércoles 21 de enero a partir de las 12:45 p. m.(hora colombiana). El duelo se podrá ver en Espn y Disney+, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 12:45

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 14:45

España: 18:45

Turquía: 20:45

Bolivia y Venezuela: 13:45

Estados Unidos: 13:45 (D.C. y Florida) - 12:45 (Chicago) - 9:45 (Los Ángeles)

México: 11:45