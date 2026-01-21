Tour Down Under 2026: clasificación general luego de la primera etapa

El Tour Down Under 2026 ya tiene nuevo dueño del maillot de líder tras la disputa de la primera etapa. El danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) se convirtió en el hombre a batir luego de imponerse en la jornada inaugural y asumir el liderato de la clasificación general.

Lund Andresen encabeza la general con un tiempo acumulado de 2:46:56, producto de su victoria en Tanunda y de las bonificaciones obtenidas. El británico Samuel Watson (INEOS Grenadiers) lo escolta a solo un segundo, mientras que Ethan Vernon (NSN Cycling Team) completa el podio provisional a dos segundos del líder.

En los puestos siguientes aparece Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team), cuarto a cuatro segundos, misma diferencia que registra el neozelandés Laurence Pithie (Red Bull – BORA – hansgrohe), quinto. Las diferencias son mínimas, lo que anticipa una lucha cerrada por la general en las próximas etapas.

Latinoamericanos en la general del Tour Down Under

Entre los latinoamericanos, el mejor ubicado es el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG), actual campeón de la prueba, quien marcha en la decimotercera posición a siete segundos del liderato, gracias a la bonificación conseguida en un esprint intermedio durante la etapa.

En cuanto a los colombianos, Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar Team) se sitúa en la casilla 56 a 17 segundos, seguido por Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious), quien es 64 a 18 segundos, y Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates - XRG), ubicado en la posición 68 con el mismo tiempo de Buitrago.

Más atrás aparece Jefferson Alexander Cepeda (EF Education - EasyPost), quien ocupa el puesto 111 de la clasificación general, ya a 26 segundos del líder, tras una jornada sin mayores sobresaltos pero marcada por el control del pelotón.

Clasificación general del Tour Down Under 2026 - etapa 1

1. Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) – 2:46:56

(Decathlon CMA CGM Team) – 2. Samuel Watson (INEOS Grenadiers) – a 0:01

(INEOS Grenadiers) – 3. Ethan Vernon (NSN Cycling Team) – a 0:02

(NSN Cycling Team) – 4. Maikel Zijlaard (Tudor Pro Cycling Team) – a 0:04

(Tudor Pro Cycling Team) – 5. Laurence Pithie (Red Bull – BORA – hansgrohe) – a 0:04

(Red Bull – BORA – hansgrohe) – 13. Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates - XRG) - a 0:07

(UAE Team Emirates - XRG) - a 56. Jefferson Alveiro Cepeda (Movistar Team) - a 0:17

(Movistar Team) - 64. Santiago Buitrago (Bahrain - Victorious) - a 0:18

(Bahrain - Victorious) - 68. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates - XRG) - a 0:18

(UAE Team Emirates - XRG) - 111. Jefferson Alexander Cepeda (EF Education - EasyPost) - a 26

Con el liderato de Lund Andresen y diferencias aún cortas entre los favoritos, el Tour Down Under promete empezar a definirse en las próximas fracciones. La segunda etapa, de media montaña, será una primera prueba real para los aspirantes a la clasificación general y podría provocar los primeros movimientos importantes en la pelea por el título.