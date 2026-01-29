Gamero señaló los tres errores de Cali en la derrota ante Águilas Doradas

Deportivo Cali sufrió este jueves 29 de enero la segunda derrota en la Liga BetPlay-I de 2026 al ser superado en condición de visita por Águila Doradas con marcador de 1-2.

El equipo 'azucarero' no pudo aguantar el resultado para rescatar un punto con un jugador menos, ya que el gol que le dio la victoria a Águilas Doradas se registró en el minuto 90+6.

Alberto Gamero señaló los errores de Deportivo Cali

En rueda de prensa posterior al compromiso, Alberto Gamero, entrenador de Deportivo Cali, señaló los errores que cometieron sus dirigidos y que le costaron el partido.

"Fueron muchos errores y mucho más el segundo gol. Nos coge en una contra que nos centran el balón. Fueron errores en los que pudimos haber hecho una falta. Con 10 hombres nos estábamos defendiendo bien", dijo.

Gamero reconoció que a Deportivo Cali le faltan jugadores para ubicar en la posición de extremos.

"Estamos jugando con extremos que no son extremos, pero hacen bien el trabajo ahí. A veces nos cuesta hacer el recambio, no hemos encontrado a las personas que sustituyan bien a esos jugadores", dijo.

El entrenador 'azucarero' también relató que a sus dirigidos les falta tener sincronización en algunos momentos.

"Tenemos pequeños detalles de sincronización a la hora de tomar decisiones de cara al gol. Estamos llegando, pateando de media distancia y tirando centros, pero falta sincronización", explicó.

Finalmente, Gamero aseguró que por momentos en Deportivo Cali hay "mucha ansiedad y deseo de hacer gol" que no permite tomar buenas decisiones.

Cali en la tabla de posiciones y próximo partido

Al perder con Águilas Doradas, Deportivo Cali quedó ubicado en la posición 11 del campeonato con solo tres unidades.

En la próxima fecha, el conjunto vallecaucano recibirá a Deportivo Pasto el domingo 1 de febrero a partir de las 4:10 de la tarde.