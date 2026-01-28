Fernando Mimbacas se va del Cali y está muy cerca de tener nuevo equipo

El Deportivo Cali de Alberto Gamero, que en la fecha pasada de la Liga BetPlay volvió al triunfo luego de 8 partidos sin obtener los tres puntos en esta competencia, todavía tiene movimientos en su plantilla a pocos días de que cierre el límite de tiempo en la inscripción de jugadores ante la Dimayor (31 de enero).

El equipo ‘verdiblanco’ tomó un gran respiro luego de la victoria 3-1 ante el Deportivo Independiente Medellín y mientras se alista para lo que será el duelo de visitante contra Águilas Doradas (que se jugará este jueves 29 de enero a las 4 de la tarde), se dio a conocer una información de un jugador que ha rescindido su contrato.

Fernando Mimbacas no va más en el Deportivo Cali

Se trata del delantero uruguayo de 23 años, Fernando Mimbacas, quien llegó al Deportivo Cali en julio del 2025 y poco pudo destacarse en la plantilla de Alberto Gamero, tanto, que las directivas y el cuerpo técnico del club han decidido rescindir el préstamo que existía con el atacante charrúa y que lo vinculaba con la institución hasta junio de 2026.

Mimbacas, quien llegó cedido al cuadro ‘azucarero’ procedente del Burgos de la Segunda División de España, deja el Cali (2 goles en 13 partidos disputados) y está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Juventud de su natal Uruguay, así lo confirmó el periodista Felipe Sierra.

¿Cuáles son los delanteros del Deportivo Cali para este 2026?

La salida de Mimbacas deja al técnico Alberto Gamero con 4 centro delanteros en su plantilla, donde sobresalen los nombres del argentino Juan Ignacio Dinenno y del exjugador de Junior, Andrés Steven el ‘Titi’ Rodríguez, mientras que hay dos juveniles como Jean Galindo y Jhon Cabal.