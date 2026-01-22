¿Giordana será inscrito para la Liga BetPlay? Millonarios tomó decisión

Millonarios no empezó bien su camino en esta nueva edición de la Liga BetPlay, pues el equipo ‘embajador’ perdió 2-1 en su visita al Atlético Bucaramanga y dejó una imagen cuestionable en varios de sus hinchas, especialmente por el flojo desempeño en zona de ataque.

El equipo azul de la capital del país buscará revertir esta situación en la segunda fecha del campeonato (contra Junior el próximo domingo en El Campín), pero mientras tanto va definiendo aspectos importantes en su plantilla de jugadores, como es el caso del argentino Santiago Giordana.

Santiago Giordana tomó decisión y Millonarios no lo tendrá en cuenta

El centro delantero argentino de 30 años, que en los últimos semestres no brilló con el equipo azul y fue uno de los más criticados por la hinchada, no sabía qué hacer con respecto a una molestia física que lo aquejaba desde el año pasado, situación que colocaba en peligro su continuidad en Millonarios.

Pues bien, de acuerdo con información del periodista Cristian Pinzón, Giordana finalmente será operado de una de sus rodillas y claramente no sería inscrito por Millonarios para las primeras competencias de este año, sin embargo, el delantero seguirá perteneciendo al club a la espera de su recuperación, recordando que Santiago tiene contrato con el ‘embajador’ hasta diciembre del 2026.

Giordana se suma entonces al mediocampista Juan Carlos Pereira en la lista de jugadores que no serán inscritos y que mientras tanto estarán en el proceso de recuperación de sus cirugías, recordando que el mediocampista sufrió en septiembre pasado una rotura en el tendón de Aquiles.

¿Cuál era el equipo en Colombia que estaba interesado en Giordana?

Así las cosas, esta operación a la que será sometido el delantero argentino pone en jaque su traslado a otro club como venta o préstamo, pues el Cúcuta Deportivo lo tenía en su carpeta de posibles incorporaciones sabiendo que Millonarios no lo tendrá en cuenta para este semestre.