James entrenará con equipo de la Liga BetPlay; esto se sabe

James Rodríguez sigue siendo tema de debate público, el volante colombiano sigue sin definir su futuro futbolístico y hay mucha expectativa de saber dónde jugará en este 2026, sabiendo que ya es 22 de enero y el Mundial se acerca cada vez más.

El capitán de la Selección Colombia, una de las grandes figuras del equipo dirigido por el técnico Néstor Lorenzo, ha sonado para llegar a varios clubes del continente americano, sin embargo, el futuro de James parece inclinarse hacia los Estados Unidos, sin embargo, no hay nada concreto.

Mientras define su futuro, James entrenaría con equipo de la Liga BetPlay

En el programa de ‘La FM Más Fútbol’ de RCN Radio, informaron de la gran posibilidad de que James Rodríguez empiece pronto a entrenar en la sede deportivo que Atlético Nacional tiene en Guarne, esto, para ir tomando un mayor ritmo futbolístico mientras define el club donde jugará en este 2026.

El periodista Edgar el ‘Bambino’ Henao contó de la cercanía de James con el departamento de Antioquia y la razón que lo llevaría a entrenar en la sede del conjunto ‘verdolaga’, pues “James se hizo en el Envigado, Daniela (su expareja) es antioqueña, su hija es antioqueña, el jugador tiene residencia en el peñón”, así que es un lugar familiar para el volante de la selección.

Nacional tiene en su mente fichar a James

La fuente también dejó claro que Atlético Nacional, pese a que ha sonado su nombre como opción para ser el nuevo equipo de James, las directivas del cuadro ‘verdolaga’ no tienen al volante en su carpeta, más sabiendo que Rodríguez no tendría contemplado jugar en Colombia, tal y como pasó con el caso del Junior de Barranquilla cuando intentó ficharlo.

El futuro del exjugador de Porto, Real Madrid y Bayern Múnich no deja de preocupar, especialmente porque últimos reportes desde territorio estadounidense (donde James tendría pensado radicarse), informó que el colombiano no tiene ofertas reales de clubes de la MLS, sin embargo, el entorno del jugador asegura que sí le han llegado propuestas y que se están analizando.