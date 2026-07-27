Giovanni Moreno contó la verdad: ¿por qué no llegó al Medellín?

Giovanni Andrés Moreno Cardona fue una de las grandes personalidades del fútbol colombiano que hicieron presencia en el partido homenaje de Macnelly Torres Berrío, el domingo 26 de julio.

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Gio Moreno jugó en la despedida de Mac

El exjugador de Racing Club de Argentina maravilló a los hinchas que se acercaron al estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín. A sus 40 años, Gio Moreno sigue mostrando que goza de un muy buen estado físico.



Tras el evento, Giovanni Andrés Moreno se pronunció y en una de sus declaraciones hizo referencia a la posibilidad que tuvo hace poco tiempo de jugar en el Deportivo Independiente Medellín.

Las palabras de Gio

“Sabía que no le podía hacer eso a la gente que me apoyó tanto tiempo. Por eso fue mejor una decisión de quedarme quieto”, manifestó, sin rodeos; el futbolista estuvo un largo tiempo en el fútbol de Asia.



Siguiendo con los protagonistas en el partido homenaje, Alexander Mejía también habló. “Macnelly Torres: Da tristeza que este tipo de jugadores se nos vayan del fútbol. Compartimos mucho tiempo en Nacional. En total construimos casi 10 títulos. Lo disfrutamos, lo entregamos todo, contribuimos, y eso ayudó a que se consiguieran”, aseguró.

Mejía e Ibarbo hablaron

“Un trayecto positivo que, la verdad, eso lo veníamos construyendo desde hace mucho tiempo atrás y que al final la gloria continental nos invadió por todo lo que hicimos durante todo el camino”, añadió, sobre la Copa Libertadores de América ganada con Atlético Nacional en el 2016.



Víctor Ibarbo también habló. “La verdad que el Mago nos llamó, uno por uno, a los que estuvimos en esa gloria de la Libertadora en el 2016. Y claro, cómo no despedirlo a lo grande, como se merece. Es una excelente persona y un excelente profesional”, dijo.

