Macnelly dijo si Nacional acertó contratando a Lucas González

Lucas Fidolo González Vélez, como bien se sabe, fue anunciado hace varios días ya como nuevo director técnico de Atlético Nacional de Medellín, uno de los equipos más grandes del fútbol profesional colombiano.



Sobre el estratega, en las últimas horas, se pronunció Macnelly Torres Berrío, quien supo vestir los colores del club paisa. En la institución, el exjugador logró conseguir varios títulos. El más importante de ellos, la Copa Libertadores de América 2016.

Las palabras de Torres

El futbolista que también estuvo en la Selección Colombia de Mayores hizo referencia también al certamen internacional. Macnelly dijo que es complejo que Nacional vuelva a ganar una Copa Libertadores, pero aseguró que las directivas tomaron una buena decisión contratando a Lucas y a su cuerpo técnico.

“ES COMPLEJO que Nacional gane la tercera Libertadores, pero tomó una buena decisión al traer este cuerpo técnico”, manifestó Macnelly Torres, sin rodeos, en entrevista con ESPN Colombia.

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Lucas habló de la Libertadores

Sobre la misma Copa Libertadores de América, Lucas Fidolo González habló en la presentación del proyecto deportivo de Atlético Nacional. El director técnico fue contundente en su declaración.



“Que es fundamental en Nacional, el corazón y la sangre. Es por eso que, si un jugador se cae en el entrenamiento, el entrenamiento no se para; hay que apretar y exigir más, porque va a haber momentos en los que nos tocará defender la portería con nuestra vida si es necesario, porque la historia de este club lo exige y es la única manera de llegar a levantar la tercera Copa Libertadores, pero para eso hay que ganarse ese derecho”, afirmó.

La llegada del DT

Entre otras cosas más, en la presentación del proyecto deportivo del club, Lucas hizo referencia a su llegada. González Vélez llegó a la escuadra verde y blanca procedente del Deportes Tolima.



“Esto es Nacional; si te llama un club como Nacional, ¿cómo no va a ser algo que estabas esperando desde siempre y pensabas que podía pasar en 10 años? Y la oportunidad apareció y la decisión se tomó en corto tiempo; nos hemos ganado el derecho por nuestro trabajo. Yo tenía un vínculo con Tolima; teníamos una cláusula en el contrato: si ellos finalizaban el contrato, ellos me pagaban una indemnización, pero si era al revés, el club que fuera tenía que pagar esa cláusula; es lo mismo que pasa con los jugadores. Nacional vino y apostó por nosotros”, sentenció, entre otras cosas más.



