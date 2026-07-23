¡Golazo de Muriel! Junior gana en Copa Betplay por un magistral tiro libre

Junior de Barranquilla comenzó de la mejor manera su participación en la fase 1B de la Copa BetPlay 2026. En el clásico del Atlántico frente a Barranquilla FC, el conjunto dirigido por Alfredo Arias encontró rápidamente la ventaja gracias a una brillante ejecución de Luis Fernando Muriel, quien marcó un auténtico golazo de tiro libre para poner el 1-0 en el estadio Romelio Martínez.

El delantero rojiblanco se hizo cargo de un cobro de pelota quieta en los primeros minutos del compromiso y, con un potente y preciso remate, venció al arquero rival para desatar la celebración de los aficionados presentes en el escenario barranquillero.

El clásico barranquillero continúa abierto (Min 16.), pero el conjunto tiburón dio el primer golpe gracias a una magistral definición del experimentado atacante, que ilusiona a la hinchada con un arranque positivo en la Copa BetPlay.

Luis Fernando Muriel abrió el marcador con un golazo de tiro libre en el clásico del Atlántico

La anotación permitió que Junior tomara el control del marcador desde el inicio de un compromiso correspondiente a la ida de la Fase 1B de la Copa BetPlay, una serie que entregará un cupo a la siguiente ronda del torneo.

Tras el gol, el equipo de Alfredo Arias intentó administrar la ventaja ante un Barranquilla FC que buscó reaccionar y tuvo mayor posesión del balón en los primeros minutos, aunque sin lograr inquietar la portería defendida por el cuadro rojiblanco.

Con este tanto, Muriel volvió a demostrar toda su calidad en la pelota quieta y confirmó por qué es una de las principales referencias ofensivas del Junior para la presente temporada.