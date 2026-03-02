[Video] Cali no pudo con Fortaleza: empate 1-1 que complica a Gamero

Este domingo 1 de marzo se llevó a cabo el partido entre Deportivo Cali y Fortaleza, duelo adelantado de la fecha 16 de la presente Liga BetPlay que se llevó a cabo en el estadio del equipo ‘azucarero’.

El conjunto dirigido por el técnico Alberto Gamero quería volver al triunfo luego del empate a cero goles en su visita al Atlético Bucaramanga en la fecha pasada, mientras que los ‘Amix’ buscaban reivindicarse tras la derrota 4-2 ante Once Caldas en el Estadio Palogrande de Manizales.

Lea también: ¡Pican por la punta! Deportivo Pasto, líder de la Liga Betplay

Así fue el partido entre Deportivo Cali y Fortaleza

El equipo verde salió con buena intensidad desde el primer minuto del partido y un remate de Andrés Steven ‘Titi’ Rodríguez al minuto 4 fue la primera emoción, sin embargo, el arquero Cristian Santander achicó bien y evitó la apertura del marcador.

Unos instantes después a esa gran chance del Cali, Avilés Hurtado puso a celebrar a la hinchada verde con un remate que esta vez sí venció la resistencia del portero de los ‘Amix’.

Fortaleza se hizo fuerte y Cali se lamentó al final

El equipo de la capital del país no bajó los ánimos pese al gol tempranero del rival y empezó a tomar el balón para acercarse al arco defendido por el peruano Pedro Gallese, generando dos chances claras de gol que no fueron exitosas.

Para el segundo tiempo, el equipo de los ‘Amix’ lograría el empate al minuto 76 con gol de Richardson David Rivas, una jugada gestada por zona derecha de la cancha, donde el delantero encaró a la defensa del Cali y con fortaleza física entró al área para definir ante la salida de Gallese.

Fortaleza encontró el empate que iba siendo justo en el partido, teniendo en cuenta que el conjunto bogotano generó varias chances de peligro y se hizo con una mayor posesión del balón, mientras que el Cali intentó en los minutos finales subir sus líneas y acercarse al área rival, sin embargo, no hubo efectividad en zona de ataque y el duelo terminó empatado 1-1.

En otras noticias: Colombia debutó con dolorosa derrota 1-4 ante Canadá en la SheBelieves Cup 2026