Desde muy temprano el equipo local abrió el marcador, en apenas 7 minutos los hinchas en el estadio Romelio Martínez festejaron el gol del equipo tiburón, Junior creó una buena acción de ataque y generó una polémica por una mano dentro del área de Omar Bertel.

Luis Fernando Muriel se paró frente a la pelota, mientras las revisiones confirmaban la pena máxima el goleador tuvo la claridad y fortaleza para apoderarse de la pelota y marcar el primer tanto del juego.

El gol del empate llegó gracias al buen rendimiento del equipo visitante, aunque la acción fue individual, el equipo venía acumulando buenas acciones ofensivas.

Por su parte Yeison Guzmán consiguió el empate con un potente remate fuera del área. Un aparente roce no permitiría la eficaz respuesta del portero del Junior.