Uno de los futbolistas que gracias a su buen nivel, experiencia y regularidad en la Selección Colombia tendría un cupo garantizado en la convocatoria final de Néstor Lorenzo para el Mundial del 2026, sería el lateral derecho Santiago Arias.

El futbolista de 33 años que ya sabe lo que es representar a Colombia en citas orbitales de ese tipo (Brasil 2014 y Rusia 2018), termina este diciembre su contrato con el equipo Bahía de Brasil y de prevé que no haya renovación, dejando su futuro con bastante incertidumbre.

Lea también: Colombia eligió sede para el Mundial: ¿Bogotá es opción?

Santiago Arias tiene pretendiente en el fútbol colombiano

El futbolista formado en las divisiones menores de La Equidad (ahora Internacional de Bogotá), que también tuvo paso por equipos de extranjero como Sporting de Lisboa, PSV Eindhoven, Atlético de Madrid y FC Cincinnati en la MLS, quedará como agente libre y tendrá que buscar nuevo club para el 2026, una misión más que importante pensando en llegar con ritmo al Mundial 2026.

Pues bien, ante la liberación de contrato que tendrá el jugador, Atlético Nacional ha iniciado conversaciones con Santiago Arias para concretar un posible fichaje, así lo confirmó el periodista Felipe Sierra, mencionando que la incorporación no será fácil por las múltiples ofertas que seguro presentará el lateral derecho, sin embargo, no pierden la oportunidad de contactarlo.

Lea también Los precios reales de las boletas para ver a Colombia en el Mundial

Los números de Arias y su precio en el mercado

El futbolista que militó por dos años en el Bahía de Brasil fue perdiendo titularidad en el equipo brasileño, sin embargo, no dejó de tener actividad y alcanzó a disputar 21 partidos de los 38 que tuvo el Brasileirao del 2025.

Un Santiago Arias que en su momento supo codearse con los mejores del mundo cuando pasó por el Atlético de Madrid en 2018, pero que hoy en día sigue demostrando un buen nivel y aplomo con la Selección Colombia, jugador que según datos de Transfermarkt tiene un valor en el mercado de 1.5 millones de euros, una cifra más que alcanzable para equipos en Colombia como Nacional y Junior.