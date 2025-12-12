Los precios reales de las boletas para ver a Colombia en el Mundial

Ya todo está entrando en fechas claves para empezar a definir aspectos claves del Mundial de 2026. Temas como boletería para los aficionados, las nóminas de cada selección, entre otras cosas será lo que entre en escena en estos momentos. Por los lados de la Selección Colombia, se conoció el grupo que enfrentará y en qué sedes de Estados Unidos, México y Canadá.

A Colombia no le tocará jugar en Canadá hasta que pase a los dieciseisavos de final. En la fase de grupos solo tendrá un partido en Estados Unidos (Miami vs Portugal) y dos en México (Ciudad de México vs Uzbekistán y en Guadalajara vs el repechaje internacional 1 que saldrá de Nueva Caledonia, Jamaica o República Democrática del Congo).

Para este ciclo mundialista en la fase de grupos que irá del miércoles 17 al sábado 27 de junio, Colombia espera tener a todo su público entonando los himnos y celebrando los triunfos que se den en este recorrido orbital. De hecho, revelaron los precios reales de las boletas para acompañar al seleccionado colombiano.

¿CUÁNTO CUESTAN LAS BOLETAS PARA IR AL MUNDIAL A VER A COLOMBIA?

Los precios se hicieron virales, especialmente porque uno de los partidos que cuenta con una boletería costosa es nada más ni nada menos que ese choque de la tercera fecha de la fase de grupos entre Colombia y Portugal. El atractivo de ver a Cristiano Ronaldo es un plus para estar acompañando a la selección en el Hard Rock Stadium de Miami.

Nadie quiere perderse la fiesta mundialista en vivo y en directo y la boletería ya salió a la luz con precios millonarios para ir a ver a la Selección Colombia. De acuerdo con la experiencia de Deibby Sáenz, diseñador de modas que subió un video a su cuenta de Instagram, seis boletas saldrían a 1,800 dólares que fue lo que gastó Sáenz comprando dos tiquetes para cada partido de la fase de grupos.









Por medio de la página de la FIFA en donde se puede acceder a la compra de boletas, Deibby Sáenz afirmó que, “pagué 440 dólares por el partido de Uzbekistán por dos boletas (es decir, cada una a 220 dólares). El segundo partido pagué 360 dólares, promedio 180 dólares por boleta y para el partido contra la selección de Portugal pagué 1,000 dólares dos boletas (500 dólares cada una)”.

Se gasta 1,800 dólares, es decir, 900 dólares para los tres partidos. “Calculo entonces millón, millón doscientos por cada boleta, precio razonable para semejantes partidazos”, sentenció Deibby Sáenz. Ese valor representaría un total de $6.889.635. Para una sola persona que quiera ir al Mundial a ver los tres partidos, deberá poner 900 dólares sobre la mesa, es decir, 3.428.163,96 pesos colombianos.