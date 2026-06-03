Haydar reconoce noche para el olvido de Nacional: “No jugamos como finalistas”

Atlético Nacional salió golpeado de la ida de la final de la Liga BetPlay tras caer 3-0 ante Junior y uno de los jugadores que más autocrítico se mostró fue César Haydar. El defensor no ocultó su decepción por el rendimiento del conjunto antioqueño y calificó la actuación como impropia de un equipo que pelea el título.

“En realidad, sabemos lo desastroso que hicimos, que no jugamos como finalista, pero bueno, sabemos lo que representa Atlético Nacional en todos los sentidos”, afirmó el zaguero, dejando claro que el plantel es consciente de la magnitud de la derrota y de la exigencia que implica vestir la camiseta verdolaga.

La caída por tres goles dejó a Nacional en una situación comprometida de cara al partido de vuelta en el estadio Atanasio Girardot. Más allá del marcador, las críticas apuntaron al funcionamiento colectivo, algo que el propio Haydar reconoció al señalar que el equipo estuvo lejos de mostrar la jerarquía que se espera de un club de esa dimensión.

Consultado sobre algunas decisiones y situaciones ocurridas durante el encuentro, el defensor evitó profundizar. “No, tú sabes que yo personalmente no puedo opinar de eso porque cualquier cosa que digas está en mi contra, entonces ahí se me dificulta también responderte esa pregunta, pero muchos de nosotros los compañeros sabemos lo que pasó en la cancha y lo que él me decía”, expresó.

Haydar hace un llamado a la jerarquía de Nacional tras la derrota contra Junior

Pese al duro golpe, Haydar insistió en que no hay espacio para excusas. “No hay excusa, somos 11 contra 11, entonces pienso que no jugamos como finalistas, con la jerarquía de Atlético Nacional, pues es el mejor equipo de Colombia y bueno, entonces a preparar lo que se viene, el partido de vuelta en el Atanasio y a ver qué pasa”.

Con esa reflexión, el defensor dejó en evidencia la mezcla de frustración y esperanza que existe en el plantel. Nacional deberá buscar una remontada histórica en Medellín si quiere revertir el 3-0 y mantenerse con vida en la lucha por el título de la Liga BetPlay.