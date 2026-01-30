Hernán Torres se despidió de Millonarios: “Me voy con el corazón dolido”

La despedida de Hernán Torres de Millonarios ha generado toda clase de reacciones en el ámbito del fútbol, teniendo en cuenta que es el primer entrenador que deja su cargo en el primer semestre del 2026 con tan solo tres partidos y un rendimiento del 40 % durante su estadía en el equipo capitalino.

Tras conocerse la decisión de la junta directiva de Millonarios, todo se ha vuelto especulaciones, pues son muchos los nombres que se acercan a las toldas azules para ocupar el cargo de entrenador, mientras Hernán Torres todavía procesa la decisión que se tomó en tan poco tiempo.

Hernán Torres se despidió de Millonarios

En medio de los rumores y especulaciones en redes sociales, Hernán Torres tomó la decisión de despedirse de todos los seguidores de Millonarios, quienes, a pesar de los resultados en los últimos tiempos, todavía llevan al tolimense en su corazón, esto por el recuerdo de la gran final del 2012.

El encargado de hacer llegar el mensaje a todos los seguidores del cuadro azul fue la cuenta oficial de Millonarios, haciendo que los hinchas enviaran un mensaje al entrenador tolimense, quien no tuvo la oportunidad de despedirse al frente de todos sus seguidores.

“Llegué a este club en dos momentos difíciles. En el primero, juntos rompimos un hechizo de 24 años. En este segundo, les aseguro que trabajé con el alma para sembrar y construir algo que, estoy convencido, va a dar frutos. Esta vez, no fue para mí, pero siempre será para ustedes y para el club. Lo que dejamos sembrado le va a traer mejores resultados a Millonarios, se los aseguro”, aseguró Torres.

Además, aseguró: “Me voy con el corazón dolido, pero con el alma grande por haber vuelto a sentir a la hinchada más grande de Colombia. Gracias por el respaldo, por la exigencia y por el amor a estos colores. Bendiciones. Siempre seré un general dispuesto a darlo todo por la causa de Millonarios”.

Número de Hernán Torres en su segunda etapa en Millonarios

Cabe mencionar que Hernán Torres logró disputar 19 compromisos en su segunda etapa con Millonarios, dejando como saldo: seis victorias, cinco empates y ocho derrotas, además de anotar 19 goles y recibir 24 goles, obteniendo un 40.35 % de rendimiento.