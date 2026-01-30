Millonarios, contra el reloj: febrero define su rumbo en Liga

El arranque del semestre dejó más dudas que certezas. El equipo no encuentra respuestas, la tabla empieza a apretar y la paciencia de la hinchada se reduce con cada jornada. La presión crece, el margen de error es mínimo y el calendario no da respiro.

Con un mes cargado de partidos y rivales directos por la clasificación, el plantel capitalino tendrá que reaccionar rápido si no quiere quedarse rezagado desde temprano. Febrero se perfila como un punto de quiebre: o levanta cabeza o la crisis se profundiza.

Cambio de timón y obligación de sumar ya

El mal inicio en la Liga BetPlay 2026-I pasó factura. Tras tres fechas sin puntos, el proyecto perdió estabilidad y el banquillo quedó vacante, obligando a una reestructuración contrarreloj mientras el torneo sigue su curso. La salida de Hernán Torres evidenció que el problema no es solo futbolístico, sino también anímico.

Ahora, más allá del nombre que asuma la dirección técnica, el equipo necesita resultados inmediatos. No hay tiempo para procesos largos ni excusas: cada partido será una final pensando en no perder distancia con el grupo de los ocho. El Campín deberá convertirse nuevamente en fortaleza.

Seis partidos, varios rivales directos

El calendario tampoco concede tregua. El mes arrancará con un duelo exigente ante Medellín en Bogotá, un rival que suele complicar y que puede golpear fuerte en lo anímico. Luego llegará Deportivo Pereira, en un juego adelantado que podría marcar la pauta del mes antes de visitar al Deportivo Cali, ahora dirigido por Alberto Gamero.

Después vendrán compromisos frente a Águilas Doradas, Llaneros e Internacional de Bogotá, equipos que, en el papel, pelean por los mismos objetivos en la tabla. Es decir, enfrentamientos directos donde los puntos valen doble.

Calendario de febrero

•Fecha 4: Millonarios vs Medellín – 1 de febrero (8:30 p.m.)

•Fecha 9: Millonarios vs Pereira – 5 de febrero (8:00 p.m.)

•Fecha 5: Cali vs Millonarios – 8 de febrero (6:20 p.m.)

•Fecha 6: Millonarios vs Águilas – 11 de febrero (6:30 p.m.)

•Fecha 7: Millonarios vs Llaneros – 14 de febrero (4:30 p.m.)

•Fecha 8: Internacional vs Millonarios – 21 de febrero (8:30 p.m.)

Con seis partidos en tres semanas y varios choques directos, febrero será el verdadero examen del semestre. Millonarios no solo necesita mejorar su juego, sino volver a sumar con urgencia. De lo contrario, el sueño de la clasificación podría empezar a escaparse demasiado pronto.