Adrián Ramos, recibido como una estrella: homenaje de Fortaleza

América de Cali consiguió un importante triunfo en su visita a Fortaleza. Los escarlatas sumaron de a tres y se ratificaron en los clasificados a los playoffs de la Liga BetPlay, con dos fechas de anticipación. El elenco dirigido por David González se puso al día en el calendario, pues el juego aplazado ante los ‘amix’ los dejaba con una amplia chance de obtener su cupo a las fases finales del certamen.

Los escarlatas llegaron a 30 unidades y ya están en las fases finales, levantando su ritmo y nivel de competencia. Ahora, le apunta a conseguir una mejor posición, buscando asegurar cerrar la llave de local.

Uno de los referentes del plantel actual del América de Cali, sin duda alguna, es Adrián Ramos. El delantero regresó para el segundo semestre del 2025, luego de casi 8 meses sin competencia, para disfrutar de ese último tramo como jugador del cuadro escarlata.

Ahora, su rol es de liderazgo y aportar en lo que se pueda, al América de Cali. Durante esta temporada, ha disputado un total de 8 partidos por Liga, con un gol anotado. Pese a que el delantero no estuvo en el terreno de juego vs. Fortaleza, recibió homenaje por parte de los ‘amix’.

Adrián Ramos, homenajeado en el estadio El Campín

Previo al partido entre Fortaleza y América de Cali, los ‘amix’ le rindieron un sentido homenaje a Adrián Ramos, entregándole uns ramos de flores, en el estadio El Campín.

VIDEO homenaje de Fortaleza a Adrián Ramos previo al juego vs. América de Cali

Los números de Adrián Ramos con América de Cali

Adrián Ramos ha disputado un total de 310 partidos con el América, anotando 105 goles y aportando 20 asistencias.