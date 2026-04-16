América de Cali sufrió: así quedó el cruce vs. Alianza Atlético por Copa Sudamericana

Este miércoles 15 de abril, América de Cali de Colombia se vio las caras con Alianza Atlético de Perú por la jornada número 2 del grupo A de la Copa Conmebol Sudamericana.



El compromiso se llevó a cabo en el estadio Olímpico Pascual Guerrero, el principal escenario deportivo de Santiago de Cali, que no contó con un lleno total. El duelo comenzó a las 9:00 p. m., hora colombiana.



Como el equipo dirigido por David Salvador González Giraldo empató en la primera jornada con Macará de Ecuador en condición de visitante, estaba obligado a ganar de local para empezar a sumar de a tres.

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La lesión de Mateo

Sobre el duelo contra Macará, cabe mencionar que el lateral derecho Mateo Castillo resultó lesionado y no pudo ser tenido en cuenta para el cotejo vs. Alianza Atlético. Castillo venía siendo una de las grandes figuras del plantel.



El jugador “sufrió un trauma en la rodilla izquierda con impresión diagnóstica de esguince grado I. Se realizarán imágenes diagnósticas en la ciudad de Cali”, infirmó la institución.

Una posible distensión

Mateo Castillo habría sufrido una distensión de ligamentos que lo mantendrá alejado del terreno de juego al menos unas cuatro semanas. Se espera que el lateral se logre recuperar de la mejor manera posible.



Pasando ya al compromiso, América de Cali no lo inició de la mejor manera. Intentaba hacer daño, pero no era claro en las asociaciones, a pesar de estar arriba en la posesión de la pelota.

El duelo

Sumado a ello, Elian Muñoz, al minuto 31 del primer tiempo, metió un tremendo riflazo de media distancia y mandó la bola al fondo de la red. Baldazo de agua fría para el conjunto ‘escarlata’.



Con el paso de los minutos hubo una mejora considerable en el club colombiano y no solo se logró el empate, sino la remontada. Al 44, Jorge Daniel Valencia apareció para empatar el juego.



Luego, al 55 y desde el punto penal, Yeison Guzmán logró poner el 2 a 1. El compromiso terminó con este marcador. De esta manera, América de Cali consiguió con su primer triunfo en el certamen internacional.