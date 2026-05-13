Hugo Rodallega marcó su gol 300: así fue el triplete con Santa Fe

Hugo Rodallega volvió a escribir una página dorada en su extensa carrera profesional. El delantero de Independiente Santa Fe alcanzó los 300 goles como futbolista profesional y lo hizo en un escenario inmejorable: el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay frente al América de Cali en el estadio El Campín.

Hugo Rodallega marcó su gol 300: así fue el triplete con Independiente Santa Fe

El histórico tanto llegó al minuto 31 del compromiso. Tras un rápido contragolpe liderado por Nahuel Bustos, Rodallega apareció dentro del área y definió con un remate rasante de pierna derecha junto al palo izquierdo para desatar la celebración cardenal y alcanzar una cifra reservada para los grandes goleadores del fútbol colombiano.

El capitán santafereño no se conformó con el gol 300. Más adelante, el experimentado atacante firmó su doblete desde el punto penal con un potente cobro a la escuadra izquierda para establecer el 2-0 parcial sobre América y llegar a 301 anotaciones en su carrera profesional.

El goleador de Santa Fe, Hugo Rodallega, marcó una noche memorable enlos cuartos de final

Hugo Rodallega firmó una noche histórica en El Campín y terminó de sentenciar la clasificación de Independiente Santa Fe con un golazo que significó el 4-0 sobre América de Cali.

La anotación llegó tras un contragolpe letal liderado por Franco Fagúndez. El uruguayo condujo con velocidad y filtró un pase preciso para Rodallega, quien recibió dentro del área y definió con un potente remate de pierna derecha que terminó en la escuadra izquierda, imposible para el arquero escarlata.

Con ese tanto, el capitán cardenal completó una noche perfecta, luego de haber marcado previamente el gol 300 y el 301 de su carrera profesional. Ahora, Rodallega alcanzó las 302 anotaciones y ratificó su enorme vigencia a los 40 años, liderando a Santa Fe en uno de los partidos más importantes del semestre.