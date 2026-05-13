Ricardo Valiño asumió toda la responsabilidad luego de la dolorosa eliminación de Internacional de Bogotá en los cuartos de final de la Liga BetPlay. El conjunto capitalino cayó goleado 7-1 frente a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot, en una noche para el olvido que terminó sepultando el sueño del equipo bogotano de avanzar a las semifinales del campeonato.

El entrenador argentino compareció en rueda de prensa golpeado por el resultado y decidió dar la cara por sus jugadores, quienes quedaron profundamente afectados tras la contundente derrota ante el cuadro antioqueño.

Ricardo Valiño asume la humillación de Inter Bogotá en el Atanasio Girardot

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“Ante todo pedir disculpas a nuestra gente, sobre todo por este segundo tiempo. Yo por lo menos, por eso vengo y doy la cara, no ha venido ningún jugador porque está muy golpeado. Vengo yo a dar la cara en representación de todo el grupo”, afirmó Valiño con evidente frustración.

El técnico reconoció que los errores defensivos terminaron siendo determinantes frente a un rival de la jerarquía de Atlético Nacional. Especialmente, hizo énfasis en las múltiples fallas en acciones de pelota quieta que terminaron inclinando completamente la serie.

“Es muy difícil hacer un análisis cuando te hacen cuatro goles a balón parado, de tiro de esquina. En la serie hubo cuatro goles de tiro de esquina. Entonces esos errores, con un equipo de la jerarquía de Nacional, en instancias definitivas, se pagan carísimo”, señaló.

Valiño también explicó que el equipo perdió completamente el orden táctico tras verse abajo en el marcador, situación que terminó favoreciendo el vendaval ofensivo del conjunto verdolaga.

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“Cuando abandonas el orden táctico, que es una característica de este equipo, cuando salimos del plan de juego que teníamos pensado para hoy, terminamos cometiendo muchos errores y desbocados. Y cuando tú te desbocas contra un equipo como este, lo pagas como lo pagamos hoy”, agregó.

Pese al duro golpe, el estratega quiso separar la goleada del balance general de la temporada, resaltando la campaña realizada por Internacional de Bogotá hasta alcanzar las fases definitivas.

“Lo único que quiero es pedir disculpas por este segundo tiempo. Creo que no coincide con el torneo que acabamos de hacer y venir, dar la cara y hacerme responsable de esta derrota”, concluyó.