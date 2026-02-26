Independiente Santa Fe hizo oficial la llegada de un extremo

Independiente Santa Fe anunció este jueves 26 de febrero la llegada de su último extremo para la temporada 2026. Se trata de Jáder Obrian, quien fue oficializado como nuevo jugador del equipo cardenal.

Con este movimiento, Santa Fe completa su grupo principal de 25 futbolistas para afrontar el primer semestre del año, cerrando así el capítulo de incorporaciones en esa zona del campo.

Aunque desde hace un par de semanas ya estaba confirmada su llegada al club bogotano, aún no se había hecho el anuncio oficial. Finalmente, este 26 de febrero la institución presentó formalmente al extremo derecho de 30 años.

Trayectoria de Jáder Obrian

Obrian viene de actuar en el Austin FC, equipo en el que militó recientemente en la MLS. Antes también defendió los colores del FC Dallas, ampliando su experiencia en el fútbol de Estados Unidos.

En el fútbol colombiano tuvo pasos por Águilas Doradas, Deportes Tolima, Cúcuta Deportivo y Universidad Autónoma, consolidando una trayectoria amplia antes de salir al exterior.

Goles y asistencias de Jáder Obrian

En total, el atacante suma 299 partidos como profesional, con un balance de 54 goles y 19 asistencias, cifras que respaldan su experiencia y su aporte en fase ofensiva.

Los extremos de Santa Fe

En Santa Fe, Obrian llegará a competir por un lugar en la alineación titular con jugadores como Omar Fernández Frasica, Maximiliano Lovera, Edwin Mosquera, Luis Palacios y Yeicar Perlaza, en una zona del campo que tendrá alta competencia interna.

En los últimos días, el jugador ya había sido visto en el Estadio El Campín, asistiendo a los partidos ante Junior FC y Atlético Nacional, lo que anticipaba su oficialización.

De esta manera, Independiente Santa Fe cierra su plantilla principal para el arranque del semestre, sumando un extremo con recorrido internacional y experiencia en el fútbol colombiano, que ahora buscará ganarse un lugar en el esquema del equipo capitalino.