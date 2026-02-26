Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, se pronunció este jueves 26 de febrero, luego de la derrota sufrida por el conjunto cardenal ante Atlético Nacional en partido que estaba aplazado de la fecha 5 de la Liga BetPlay.

Con una original, pero polémica carta, el directivo quiso dejar en evidencia el trabajo que realizaron Diego Ulloa como juez central y sus asistentes William Crawford, Yohan Peña y Johan Castro, además de Fernando Acuña y Jonathan Ballesteros, quienes estuvieron en el VAR.

"Nos permitimos solicitar a ustedes urgentemente que se remita a la FIFA y al Sr. Gianni Infantino, el perfil del árbitro designado al igual que la terna - VAR, del partido de ayer entre Independiente Santa Fe y Atlético Nacional por la fecha 5 de la Liga, esto con la intención que desde ya lo tengan en cuenta para la próxima Copa del Mundo e incluso, para dirigir la final de este certamen", señala el comunicado.

"Asumimos que el VAR de ayer tendrá las mismas consecuencias que el Var que participó en el partido Llaneros Vs Medellín", agregó la carta.

Méndez, en un tono sarcástico, aseguró que los referís tendrían la capacidad de "dictar cátedra" y dar un gran aporte a la Copa del Mundo.

"Consideramos que en esa honorable lista también debe haber algunos árbitros que seguramente podrán dar cátedra de su profesión. Nuestra única preocupación es que, para dicha cita mundialista, serán citados un mes antes y nuestra Liga ya no podrá contar con ellos", afirmó.

Polémicas de partido Santa Fe Vs Nacional

Durante el partido entre Independiente Santa Fe contra Atlético Nacional por la fecha 5 de la Liga BetPlay se registraron varias polémicas, que afectaron al conjunto cardenal.

La primera acción con controversia se registró cuando el central Diego Ulloa sancionó como falta pena una supuesta infracción de Daniel Torres al lateral argentino Milton Casco.

Por otro lado, en los últimos minutos del encuentro, el equipo arbitral anuló una jugada que terminó en gol de Santa Fe por una supuesta falta de Hugo Rodallega sobre César Haydar.