Internacional de Bogotá vs Millonarios EN VIVO HOY sábado 21 de febrero - Liga BetPlay 2026-I

Internacional de Bogotá y Millonarios se enfrentarán este sábado 21 de febrero en el estadio Metropolitano de Techo, en compromiso válido por la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-I.

El conjunto local llega en un gran momento, ubicado en la segunda posición con 14 puntos, y sabe que un triunfo o incluso un empate lo dejará como líder indiscutido al menos hasta el cierre de la jornada.

Por su parte, Millonarios ocupa la decimocuarta casilla con ocho unidades, en una campaña que ha sido irregular hasta ahora. Sin embargo, una victoria en Techo le permitiría meterse parcialmente entre los ocho.

Se espera un partido intenso en Bogotá, con un Internacional decidido a defender su posición de privilegio y un Millonarios obligado a sumar para no ceder terreno.

Internacional de Bogotá vs Millonarios: cómo VER EN VIVO HOY sábado 21 de febrero

El partido Internacional de Bogotá vs Millonarios por la octava fecha de la Liga BetPlay 2026-I, se disputará este sábado 21 de febrero a partir de las 20:30 (hora colombiana). El duelo se podrá ver en Win Sports + y Win Play, también transmitirá el canal de Youtube de Deportes RCN, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 20:30

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 22:30

España: 03:30

Bolivia y Venezuela: 21:30

Estados Unidos: 21:30 (D.C. y Florida) - 20:30 (Chicago) - 17:30 (Los Ángeles)

México: 19:30