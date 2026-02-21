[Video] Luis Javier Suárez hizo un golazo en la victoria de Sporting de Lisboa sobre Moreirense

El delantero colombiano Luis Javier Suárez volvió a ser protagonista en Portugal este sábado 21 de febrero, al marcar un golazo en la victoria 3-0 de Sporting de Lisboa como visitante frente a Moreirense, en compromiso correspondiente a la fecha 23 de la Primeira Liga.

El conjunto lisboeta logró destrabar el partido en el segundo tiempo. A los 52 minutos apareció Francisco Trincao para abrir el marcador y encaminar el triunfo de los verdiblancos, que necesitaban sumar de a tres para mantenerse en la pelea por el título.

Solo cuatro minutos después, al 56’, Geny Catamo amplió la diferencia con el 2-0, golpeando anímicamente al Moreirense y dándole mayor tranquilidad al Sporting, que comenzó a manejar los tiempos del encuentro lejos de casa.

Cuando el reloj marcaba el minuto 75, llegó el protagonismo del colombiano. Tras un tiro de esquina, Luis Javier Suárez recibió el balón dentro del área y, de media vuelta, sacó un potente remate al segundo palo que dejó sin opciones al arquero rival, firmando un auténtico golazo.

La definición del atacante cafetero desató la celebración del banco visitante y sentenció el compromiso. Fue una muestra más del gran momento que atraviesa Suárez en el fútbol portugués, donde se ha consolidado como una de las figuras ofensivas del campeonato.

Video del gol de Luis Javier Suárez en Sporting de Lisboa vs Moreirense

Con este resultado, Sporting de Lisboa se impuso 3-0 y alcanzó las 58 unidades, manteniéndose en la segunda posición de la Primeira Liga de Portugal, en una cerrada lucha por el liderato en la recta final de la temporada.

En lo individual, la cifra también es contundente: Luis Suárez llegó a 20 goles en 22 partidos disputados en la liga portuguesa, números que lo consolidan como el mejor delantero colombiano del momento.

El delantero colombiano atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera, mostrando regularidad, capacidad de definición y liderazgo en el frente de ataque, cualidades que deberían ponerlo como el '9' titular de la Selección Colombia en el Mundial.

Próximo partido de Sporting de Lisboa

El próximo reto para el Sporting será el viernes 27 de febrero ante Estoril, por la jornada 24, en un duelo clave para seguir soñando con el título. Con un Luis Javier Suárez encendido y en racha goleadora, el equipo de Lisboa mantiene intactas sus aspiraciones en la Primeira Liga de Portugal.