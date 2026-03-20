La victoria de Independiente Medellín sobre Junior de Barranquilla en el estadio Atanasio Girardot estuvo marcada por un tramo de alta tensión que obligó a suspender temporalmente el compromiso en su recta final.

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El ‘Poderoso’ había construido su ventaja desde temprano, con un golazo de Alexis Serna al minuto 5 y la posterior anotación de Francisco Chaverra al 23’, en una primera mitad donde impuso condiciones. Sin embargo, el foco del partido terminó trasladándose a lo ocurrido cerca del minuto 79.

Partido del DIM en el Atanasio se suspende al minuto 80 por inconvenientes con hinchas del Junior en la gradería

En ese instante, el árbitro Andrés Rojas decidió detener el juego tras detectar incidentes protagonizados por algunos aficionados visitantes, quienes invadieron la zona cercana al banco del Medellín. La situación obligó a activar los protocolos de seguridad, generando incertidumbre tanto en el campo como en las tribunas.

El compromiso permaneció suspendido durante aproximadamente 15 minutos, mientras las autoridades, encabezadas por la Policía Metropolitana, restablecían las condiciones necesarias para garantizar la continuidad del espectáculo. Solo tras recibir las garantías correspondientes, el juez central autorizó la reanudación.