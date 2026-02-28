Jaguares vs. Junior EN VIVO: Liga BetPlay HOY sábado ¿dónde ver? Hora y canal

Este sábado 28 de febrero se llevará a cabo el partido entre Jaguares de Córdoba y Junior de Barranquilla, duelo correspondiente a la fecha 9 de la Liga BetPlay que tiene al equipo de Montería jugando en condición de local.

El conjunto dirigido por paraguayo Gustavo Florentín, quien llegó en reemplazo de José Alexis Márquez, quiere reivindicarse tras la dolorosa derrota 3-0 que sufrió en el partido pasado ante el América de Cali.

Así llegan Jaguares y Junior

El equipo felino sabe que es fuerte en condición de local y quiere emular ante Junior lo hecho contra Santa Fe, cuando se impuso 3-1 al cuadro ‘cardenal’, sin embargo, la misión no será sencilla, más cuando el historial de enfrentamientos marca que Jaguares nunca ha podido vencer al ‘tiburón’ en Montería.

Estos dos equipos han jugado en 13 oportunidades en casa de Jaguares y los datos indican que, de ese número de confrontaciones, Junior ganó un total de siete compromisos, empató seis y no ha visto la derrota, conjunto barranquillero que recordemos viene de perder 2-1 ante Santa Fe.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Jaguares vs. Junior

El partido correspondiente a la fecha 9 de la Liga BetPlay 2026-I se llevará a cabo este sábado 28 de febrero a partir de las 6:20 p.m. en Colombia, duelo que se podrá ver en este país por la señal de Win + Fútbol y por la plataforma digital de Win Play.

Fanatiza internacional transmitirá el partido para México y Canadá, señal que junto con fuboTV y fubo Latino 2 también dará el compromiso para los Estados Unidos.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 18:20 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 19:20 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 20:20 horas

ET Estados Unidos: 18:20 horas

PT Estados Unidos: 15:20 horas.