Equipo anunció la salida de su capitán tras fracaso en Liga BetPlay

Varios equipos importantes en la Liga Betplay quedaron eliminados de la forma menos esperada y por eso, es claro que habrá modificaciones en sus plantillas justo antes de finalizar el primer semestre de este año.

Uno de esos es el Atlético Bucaramanga que no pudo consolidar su trabajo, en un momento crucial de la clasificación a siguiente ronda apartó al entrenador Leonel Álvarez y se quedó sin opciones de ir a los play offs en la última fecha, justo cuando enfrentó a Fortaleza y perdió 2-1.

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Con un panorama bastante difícil, el conjunto de Santander dio a conocer en las últimas horas la salida oficial de su primer jugador tras no lograr clasificar.

Bien, pues es trata de Jefferson Mena, el capitan de Bucaramanga que ocupó un lugar crucial en el equipo durante varios años, pero este mismo comunicó en la tarde de este martes que no continuará haciendo parte de la institución.

Los 'Leopardos' agradecieron por "estos años defendiendo esta camiseta, por cada partido en el que lo diste todo en la cancha y por enseñarnos, con el ejemplo, lo que significa liderar".

Hasta el momento se desconoce si se darán más salidas, pero los rumores apuntan a que Fredy Hinestroza y Fáber Gil no continuarán para el segundo semestre de la Liga Betplay 2026.

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