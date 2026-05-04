Liga BetPlay 2026: así está la tabla de goleadores antes de los playoffs

La fase todos contra todos de la Liga BetPlay terminó y ya se definieron los ocho equipos clasificados y los emparejamientos de los playoffs.

En la recta final del semestre, además de la expectativa por la carrera por el título, también hay gran atención por la definición de la tabla de goleadores.

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Luego de 19 jornadas, Andrey Estupiñán, atacante de Deportivo Pasto, lidera el escalafón de máximos goleadores del semestre con 13 tantos.

A Estupiñán lo siguen Luis Fernando Muriel y Jorge Rivaldo. Sin embargo, Muriel podría superar al jugador de Pasto, mientras que Rivaldo no, ya que Águilas no clasificó a los playoffs.

También están en al lucha por ser máximos goleadores Yeison Guzmán de América de Cali con 10 celebraciones y Dayro Moreno de Once Caldas con las mismas 10 anotaciones.

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Así está la tabla de goleadores de la Liga BetPlay

1. Andrey Estupiñán (Pasto) - 13 goles

2. Luis Fernando Muriel (Junior) - 11 goles

3. Jorge Rivaldo (Águilas Doradas) - 11 goles

4. Yeison Guzmán (América) - 10 goles

5. Dayro Moreno (Once Caldas) - 10 goles

Así se jugarán los playoffs de la Liga BetPlay

Llave A

Internacional de Bogotá Vs Atlético Nacional

Llave B

Deportivo Pasto Vs Deportes Tolima

Llave C

América de Cali Vs Independiente Santa Fe

Llave D

Once Caldas Vs Junior

Así se jugarán las semifinales

Llave A Vs Llave B

Llave C Vs Llave D