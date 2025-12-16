Joel Graterol ya presentó exámenes en otro club; confirmado su nuevo destino

Una de las salidas más importantes que en las últimas horas ha presentado el América de Cali es sin duda la del arquero Joel Graterol, quien después de tres temporadas defendiendo el arco de los ‘Diablos Rojos’ se despide de la institución escarlata.

El guardameta venezolano de 28 años, quien logró con América de Cali un título de Liga BetPlay en el año 2020, alcanzó a disputar 126 partidos con la camiseta escarlata y ahora continuará su carrera deportiva en otro club.

Confirmado el nuevo club de Joel Graterol para 2026

Las directivas americanas consideraron que la etapa de Joel Graterol ha terminado, así que el portero empezó negociaciones con un equipo de su país natal para continuar su carrera, se trata de la Academia Puerto Cabello Club de Fútbol, conjunto donde el portero venezolano ya presentó exámenes médicos para sumarse a su plantilla, así lo confirmó el periodista Mariano Olsen.

La fuente indica que Graterol llegó al club venezolano como agente libre y firmará un contrato por un año con su nuevo equipo, volviendo a jugar en el fútbol de su país luego de haber defendido los arcos de Carabobo y Zamora, así como también de sumar una corta experiencia en el balompié griego atajando para el Panetolikos.

Los números de Graterol con América en este 2025

El guardameta que estuvo alrededor de un año fuera de las canchas tras sufrir una ruptura del tendón rotuliano, regresó a defender el arco escarlata en el pasado julio, a partir de allí, empezó a retomar trabajos y logró disputar algunos partidos bajo las órdenes del técnico David González, rotando sobre todo con Jorge Soto la titularidad en el equipo.

Pese a volver de la dura lesión, Joel Graterol alcanzó a jugar un total de 11 partidos en este segundo semestre del año (entre liga y copa), donde logró sacar en 8 partidos su arco en cero y sufrió un total de cinco anotaciones.