Así quedaron los equipos colombianos en el Ranking de Clubes CONMEBOL 2026

La CONMEBOL dio a conocer oficialmente el Ranking de Clubes 2026, un listado que, más allá de la estadística, tiene una incidencia directa en el futuro inmediato de las competiciones continentales. Esta clasificación será utilizada para la conformación de los bolilleros del sorteo de las Fases 1 y 2 de la CONMEBOL Libertadores 2026, instancia clave para definir cruces, ventajas deportivas y caminos más o menos complejos rumbo a la fase de grupos.

El escalafón, construido a partir del rendimiento histórico, los resultados recientes y la participación constante en torneos internacionales, dejó en evidencia una realidad que se repite en los últimos años: los clubes colombianos muestran un desempeño regular y aparecen lejos de los primeros lugares, dominados mayoritariamente por equipos de Brasil y Argentina, que sostienen una hegemonía difícil de romper.

Dentro del panorama cafetero, el mejor ubicado vuelve a ser Atlético Nacional, que figura en el puesto 30 con 2855 puntos. A pesar de haber quedado eliminado en los octavos de final de la Libertadores 2025 frente a São Paulo FC, el conjunto verdolaga mantiene su condición de club más representativo del país a nivel continental. Su constancia histórica y la suma regular de puntos lo sostienen como el principal referente colombiano en el ámbito sudamericano.

Muy cerca aparece Junior de Barranquilla, que ocupa la casilla 34 con 2209 unidades. Si bien los tiburones fueron eliminados en la Copa Sudamericana por América de Cali, su buen registro histórico y frecuentes participaciones internacionales le permiten mantenerse bien posicionado en el ranking, incluso por encima de clubes con campañas más recientes.

Justamente, América se ubica dos lugares más abajo, con 2177 puntos, confirmando una notable recuperación continental. Los diablos rojos, dueños de uno de los mejores coeficientes históricos de la CONMEBOL, vuelven a ser protagonistas tras varios años alejados del escenario internacional, un dato que refuerza su peso específico en futuros sorteos.

El cuarto club colombiano en la lista es Independiente Medellín, que aparece en el puesto 45 con 1506 puntos. Luego figura Deportivo Cali, en la posición 51 con 1293 unidades, reflejo de campañas irregulares que han impactado su coeficiente.

Más abajo se encuentra Independiente Santa Fe, en el puesto 53 con 1175 puntos, afectado por el limitado peso histórico del título de la Sudamericana 2015, que ya no compensa años sin continuidad internacional. Detrás aparece Millonarios FC, con 1132 puntos, seguido por Deportes Tolima en la casilla 57 con 1057 unidades.

El listado de los grandes colombianos lo cierra Once Caldas, ubicado en el puesto 58 con 1047 puntos, todavía respaldado por su histórica Libertadores 2004, aunque lejos de los lugares de privilegio.

El Ranking CONMEBOL 2026 deja una señal clara: Colombia necesita mejores campañas internacionales para recuperar protagonismo. Mientras tanto, la ubicación actual condicionará los bolilleros y anticipa retos complejos para los clubes nacionales en la próxima Libertadores, donde cada punto y cada antecedente pesan más que nunca.