Jonathan Risueño estalla contra el arbitraje del FPC: fuertes críticas al VAR y decisiones polémicas

Las declaraciones del entrenador Jonathan Risueño encendieron la polémica en el fútbol profesional colombiano, tras cuestionar abiertamente decisiones arbitrales que, según él, incidieron directamente en el resultado de su equipo, luego de perder contra Atlético Nacional.

Deportivo Pasto cayó como local contra Atlético Nacional 1-2

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En medio de un análisis del compromiso, el técnico del Deportivo Pasto fue más allá de lo táctico y apuntó hacia situaciones puntuales que, a su juicio, reflejan falencias en el arbitraje del FPC. Las declaraciones llegaron tanto en la rueda de prensa, como en en la zona mixta.

Risueño explicó que, pese a los cambios realizados en el tramo final del partido para recuperar el control del balón, la estructura del equipo se mantenía sólida y no considera que el gol rival haya sido consecuencia directa de las modificaciones. Sin embargo, centró su inconformidad en varias jugadas específicas que, según su lectura, debieron tener sanciones más severas.

Entre ellas, destacó una acción en la que un rival, que se dirigía solo hacia el arco, recibió apenas una tarjeta amarilla cuando, en su criterio, la jugada correspondía a una expulsión clara. Asimismo, cuestionó una agresión fuera del área que tampoco fue revisada con la contundencia esperada, y un posible penalti en los minutos finales que no fue sancionado, pese al contacto evidente dentro del área.

El episodio más controvertido, según el entrenador, involucró a un jugador que, tras salir del campo, lanzó una patada que impactó en su tobillo, acción que tampoco derivó en tarjeta roja ni en una segunda amarilla. “Es incomprensible”, expresó con evidente molestia.

La parte seria del asunto llega cuando hace una acusación directa: "pero todos sabemos o el 75 % del país sabe contra quién estábamos jugando".

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Risueño dejó entrever un sentimiento compartido por buena parte del entorno futbolero, al insinuar que el contexto del rival pudo influir en las decisiones. Sus palabras reabren el debate sobre la transparencia y el uso del VAR en el fútbol colombiano.

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En zona mixta le preguntaron: "¿Qué pasó con Morelos? ¿Qué pasó? "Yo estoy en mi área técnica, él sale del terreno de juego y suelta la pierna o suelta la me da en el tobillo, pero no le sacan ni la roja ni la segunda amarilla incomprensiblemente".