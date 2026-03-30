El recorrido de James Rodríguez previo al Mundial: a ganar minutos

La Selección Colombia no tuvo su mejor presentación en la fecha FIFA, luego de las derrotas ante Croacia y Francia. Las críticas han caído en el entorno de la tricolor, teniendo en cuenta que no falta mucho para la disputa de la Copa del Mundo de la FIFA.

Recuerde que los partidos preparatorios de la Selección Colombia, previo a la Copa del Mundo de la FIFA y los juegos en el certamen orbital, se verán a través de la pantalla del Canal RCN, con todas las novedades en Deportes RCN.

Los dirigidos por Néstor Lorenzo fueron criticados, debido al funcionamiento mostrado en cancha. Adicionalmente, uno de los nombres que ha recibido cuestionamientos, pero también mensajes de apoyo, es el de James Rodríguez.

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El capitán de la Selección Colombia apenas debutó con el Minnesota United, de la MLS, hace unas semanas. De hecho, no había disputado un partido oficial en el 2026, dejando dudas en el entorno, sobre cuál sería su próximo destino.

James Rodríguez, entre los destacados de la fecha FIFA

Si bien es cierto que a James Rodríguez se le notó falto de forma, en algunos momentos de los partidos, las estadísticas lo ponen entre los mejores de la fecha FIFA para la Selección Colombia.

Su calificación promedio quedó en 7.05, teniendo en cuenta que desde noviembre del 2025 no sumaba más de 60 minutos en cancha. Ahora, luego del balance personal e individual en la fecha FIFA, a James Rodríguez le quedan algunos juegos para retomar el ritmo de competencia, pensando en lo que será la Copa del Mundo.

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A esto, se le suma la importancia que tiene dentro del esquema de Néstor Lorenzo, siendo el capitán y líder futbolístico de la Selección Colombia.

Los partidos que le restan a James Rodríguez antes de la Copa del Mundo

Recta final para la disputa de la Copa del Mundo de la FIFA y James Rodríguez tendrá la chance de sumar minutos, en el Minnesota United. En total, le restan 10 partidos para sumar minutos en competencia, tomar el nivel deseado y mostrar todo ese talento en la MLS.

Este es el calendario que le resta a James Rodríguez en la MLS, previo a la Copa del Mundo de la FIFA

1. LA Galaxy vs. Minnesota United (4 de abril)

2. San Diego FC vs. Minnesota United (11 de abril)

3. Minnesota United vs. Portalnd Timbers (18 de abril)

4. FC Dallas vs. Minnesota United (22 de abril)

5. Minnesota United vs. LAFC (25 de abril)

6. Columbus Crew vs. Minnesota United (2 de mayo)

7. Minnesota United vs. Austin FC (10 de mayo)

8. Minnesota United vs. Colorado (13 de mayo)

9. New England vs. Minnesota United (16 de mayo)

10. Minnesota United vs. Real Salt Lake (23 de mayo)