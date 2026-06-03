Juan David Ríos pide humildad tras la goleada de Junior: "que nos sigan apoyando"

Junior dio un paso gigante hacia el título de la Liga colombiana al imponerse con contundencia 3-0 sobre Atlético Nacional en el partido de ida de la final disputado en el estadio Romelio Martínez de Barranquilla. Sin embargo, pese a la amplia ventaja obtenida, en el conjunto rojiblanco prefieren mantener la calma y evitar cualquier exceso de confianza antes del compromiso de vuelta en Medellín.

Así lo dejó claro Juan David Ríos, quien destacó la importancia de afrontar el segundo encuentro con serenidad y respeto por un rival que intentará reaccionar en el estadio Atanasio Girardot.

“Vamos a mantener ya esta ventaja. Es eso mantenerla, e ir allá también a proponer, pero como te digo lo que va a primar es ser humildes ante esta victoria de hoy, ir allá a proponer y a estar tranquilos”, aseguró el mediocampista al término del compromiso.

Junior construyó la victoria con una actuación sólida de principio a fin. Bryan Castrillón abrió el marcador en los primeros minutos tras aprovechar un rebote del arquero Harlen Castillo. Posteriormente apareció Luis Fernando Muriel, la gran figura de la noche, para ampliar la diferencia con un gol en el primer tiempo y otro desde el punto penal en la etapa complementaria.

La presión alta, la intensidad en la recuperación y la efectividad en ataque permitieron que el equipo barranquillero neutralizara a un Atlético Nacional que tuvo dificultades para generar peligro y que nunca encontró respuestas ante el dominio local.

Junior espera mantener la ventaja contra Nacional

Ríos también aprovechó para destacar el papel de la afición, que llenó las tribunas y acompañó al equipo en una noche clave para las aspiraciones de conquistar un nuevo campeonato.

“Cuando yo venía con otros clubes y ver el hincha de Junior apoyar así cuesta, entonces ahora se vio, se ve, se ve reflejado y esperamos que nos sigan apoyando”, expresó.

Con la ventaja de tres goles, Junior llegará en una posición privilegiada al duelo de vuelta. No obstante, el mensaje dentro del plantel es claro: mantener la concentración, respetar al rival y sostener la humildad para completar la tarea y acercarse al bicampeonato del fútbol colombiano.