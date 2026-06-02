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Junior confirmó la titular para la final ante Nacional

Alfredo Arias confirmó el 11 titular de Junior para enfrentar a Nacional
Jiovanny Andrés Ojeda Bohórquez
Junior confirmó su titular para la final de la Liga Betplay contra Nacional
Junior confirmó su titular para la final de la Liga Betplay contra Nacional // Junior

Se aproxima una nueva final del Fútbol Profesional Colombiano en donde los dos protagonistas serán Junior de Barranquilla y Atlético Nacional, los mejores equipos del semestre de apertura que ahora lucharán por una nueva estrella que adorne sus escudos.

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El conjunto 'tiburón' comenzará la serie auspiciando como local en el Estadio Romelio Martínez, un punto a favor que deberá aprovechar Alfredo Arias, quien también lanzó un 11 titular de lujo para hacerle frente al 'verde paisa' e intentar contrarrestar su poderío ofensivo.

11 titular de Junior para enfrentar a Nacional

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