Nacional inició conversaciones con campeón del Mundo en Argentina

Atlético Nacional se empieza a robar todas las miradas del mundo del fútbol, no solo porque está en una nueva final del FPC para hacer respetar su categoría a nivel nacional e internacional, sino porque también empieza a dar pistas de que rompería el mercado de fichajes.

El 'verde paisa' no descansa, ni los futbolistas, el cuerpo técnico y mucho menos las directivas, las cuales no se quedarían de brazos cruzados y ya están trabajando en la reestructuración de la plantilla, en donde la salida de David Ospina es un hecho y para ello quieren reemplazarlo con un guardameta de gran categoría también, Franco Armani.

Nacional quiere fichar a Franco Armani

Nacional le apunta a ser protagonista en todas las campañas, ya sea por los títulos que obtenga o por también el poderío con el que cuenta su plantilla de jugadores, en donde habitualmente hay grandes figuras del mundo del fútbol.

En este momento cuentan con futbolistas con importante paso por la Selección Colombia como William Tesillo, Alfredo Morelos y David Ospina, aunque el portero ya habría llegado a un nuevo final de su carrera con el 'verde paisa'.

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Es por ello que la mesa directiva, encabezada por Sebastián Arango, estaría trabajando no solamente en encontrar un reemplazo que custodie la portería 'verdolaga', sino que también tenga conexión con la hinchada y el equipo, por lo que Franco Armani sería la mejor opción.

Recientemente se dio a conocer que el campeón del mundo con Argentina terminaría su vínculo con River Plate y estaría evaluando más opciones para seguir jugando y retirarse por todo lo alto, por lo que Atlético Nacional habría aprovechado y ya estaría en negociaciones con él.

Armani también estuvo en planes de Millonarios

Nikos Petropulos, representante del arquero, habría manifestado que estarían dispuestos a escuchar ofertas de Millonarios FC para vincularse a sus filas. Su arribo al conjunto azul de la capital del país sería un bombazo en el fútbol profesional colombiano.

“Le pregunté a Nikos Petropulos, representante de Franco Armani, si están abiertos a que el arquero juegue en Millonarios y respondió que estarían dispuestos a escuchar. A Armani se le termina contrato en dic/2026, PERO se podría arreglar su salida en junio”, dijo sobre el tema el periodista Alexis Rodríguez, a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter.

¿Cuántos títulos levantó Franco Armani con Atlético Nacional?

Franco Armani conquistó 13 títulos oficiales con Atlético Nacional entre 2010 y 2017, convirtiéndose en el jugador más laureado en la historia del club. Durante su etapa en el equipo antioqueño, el arquero argentino fue una figura clave en la época dorada del club, destacándose especialmente en la Copa Libertadores 2016, donde sus actuaciones fueron fundamentales para el título continental.