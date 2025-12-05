Junior y el estadio que toma ventaja para recibirlo mientras remodelan el ‘Metro’

Cada vez falta menos para que acabe la temporada en el fútbol colombiano y se conozcan los finalistas de la presente Liga BetPlay, donde uno de los equipos que tiene grandes opciones de conseguir boleto para jugar esa serie cumbre es el Junior de Barranquilla.

Previo al desarrollo de la fecha 5 en los cuadrangulares, el equipo dirigido por el técnico Alfredo Arias se ubica de momento en la primera posición del grupo A con 8 puntos, con 3 de ventaja sobre América y Nacional, más lejos todavía del Medellín que es último con apenas 2 unidades.

Postulan sede para recibir a Junior en el 2026

Mientras el equipo ‘tiburón’ se alista para lo que serán las fechas restantes de los cuadrangulares, el estadio que será su sede para el próximo año va siendo tema de debate público, teniendo en cuenta que el Estadio Metropolitano de Barranquilla no estará disponible por un buen tiempo debido a remodelaciones pensadas para tenerlo a punto para lo que será la final de la Copa Sudamericana del 2026.

Pues bien, ante la incertidumbre de saber dónde jugará Junior la siguiente temporada, el alcalde de Cartagena Dumek Turbay, postuló al Estadio Olímpico Jaime Morón para ser sede del equipo ‘tiburón’, así lo dejó claro a través de una publicación en su cuenta de X, una invitación a las directivas del conjunto barranquillero que podría ser difícil de rechazar.





¿Cuáles sedes suenan para recibir a Junior en 2026?

El estadio Municipal Romelio Martínez ubicado en la ciudad de Barranquilla, estaría descartado para recibir los partidos que Junior tenga en los torneos internacionales del 2026 (Copa Sudamericana o Libertadores), pues la Conmebol no acepta recintos deportivos con baja capacidad (11.000 espectadores).

Por otro lado, aparece la opción del Estadio de Fútbol Armando Maestre de Valledupar, hogar del Alianza FC que pelearía con Cartagena la sede del Junior en los torneos internacionales del próximo año.