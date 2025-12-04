Durante el 2025 con la presencia del Unión Magdalena en la máxima categoría se pudieron ver importantes jugadores para el futuro inmediato del Fútbol Profesional Colombiano. Sin duda alguna, el futbolista revelación en el año que descrestó individualmente pese al descenso bananero fue nada más ni nada menos que Jannenson Sarmiento.

Antes de que empezara el primer semestre, el volante ya estaba en el radar de clubes como Independiente Santa Fe y Millonarios. Luego, se unieron América de Cali y el Junior de Barranquilla en la puja por el jugador de Unión Magdalena. El elenco magdalenense no quería soltarlo, pero ahora con el descenso, el club podría tomar una jugosa oferta.

La caída a la segunda categoría es determinante para que Jannenson Sarmiento tome otros caminos en su futuro. El FPC llama la atención con el Junior que es el único equipo que aparece en la pelea por ficharlo, pero, evidentemente, no será sencillo.





CLUB DE CHINA QUIERE DAÑARLE LA FIESTA A JUNIOR CON JANNESON SARMIENTO

De acuerdo con información de Mariano Olsen, el Junior no está solo en esta pelea por quedarse con una de las grandes joyas del 2025 en la Liga BetPlay. Para el mediocampista no fue posible salvar a su equipo del descenso y ahora buscará nuevos aires en su futuro.

Se trata del Liaoning Tieren Football Club de China, que, según Olsen, ya tiene avanzadas las negociaciones con el Unión Magdalena y con el entorno del futbolista de 26 años. Al elenco bananero le gusta la oferta que llegó, además que también es del gusto de Jannenson Sarmiento.

La idea es firmar un contrato de tres años y lo único que hay que revisar ahora es el tema de la salida de Unión Magdalena para viajar a China y cerrar el vínculo con el Liaoning Tieren Football Club. Junior tendría que mejorar los números en las cifras del fichaje para poder asegurar al mediocampista.

Con esta decisión de irse a China en caso de que se cierre la negociación con Unión Magdalena para permitir su salida, esto sería un portazo para el Junior, al igual que a otros equipos del FPC como América de Cali, Santa Fe o Millonarios que se alcanzaron a ilusionar con adquirir a Jannenson Sarmiento.









CHINA Y RUSIA ARMAN GUERRA POR JANNENSON SARMIENTO

Se diluyen las posibilidades de fichar a Jannenson Sarmiento en el FPC y parece que solo quedan dos opciones, una más fuerte que la otra. Mariano Olsen afirmó que, además del Liaoning Tieren, aparece un elenco de Rusia que desea la contratación del colombiano.

Se trata del FC Dynamo Makhachkala de la Premier League de Rusia. En este equipo no podría jugar en competencias internacionales. Esas son las dos opciones que le restan a Jannenson que tendrá que definir su futuro inmediato para este 2026.

El Liaoning Tieren ya habló hasta de una negociación de contrato de tres años que llama la atención de Jannenson Sarmiento. Además, sería un flamante fichaje para el club que hasta ahora ascendió a la Superliga de China para el 2026. Habrá que esperar el desenlace con el futuro del volante, pero se aleja de continuar en el FPC.