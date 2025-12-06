Junior, Millonarios, Cali y Santa Fe; en la puja por fichar un jugador del DIM

La temporada 2025 en el fútbol colombiano va llegando a su final, el próximo lunes 8 de diciembre se llevará a cabo la última fecha de los cuadrangulares en la presente Liga BetPlay, donde recordemos Tolima espera rival en la final, que puede ser Atlético Nacional o Junior de Barranquilla.

Mientras se define el título y la anhelada estrella de Navidad en este 2025, los equipos no se descuidan en lo que será la conformación de sus nóminas pensando en los desafíos del próximo año, donde clubes comoMillonarios, Cali y Santa Fe también van buscando refuerzos.

Futbolista del Medellín despierta interés en varios equipos del FPC

Se trata del mediocampista Jaime Alvarado, futbolista nacido en Santa Marta hace 26 años que milita en el Deportivo Independiente Medellín desde enero de 2023 y que según el periodista Julián Capera, está buscando nuevos aires y seguramente saldrá del equipo antioqueño.

La fuente indica que clubes como Millonarios, Junior, Santa Fe y Deportivo Cali han preguntado por las condiciones del mediocampista, que recordemos tiene contrato con el Medellín hasta diciembre del 2026, sin embargo, el alto valor de su fichaje (900 mil euros según Transfermarkt) podría dejar a solo dos de los equipos mencionados con chances de concretar la transferencia.









Los números de Jaime Alvarado en el DIM

El pivote que tuvo paso por la Selección Colombia Sub-20 y que lleva tres años defendiendo los colores del equipo ‘poderoso de la montaña’, es una de las piezas importantes del técnico Alejandro Restrepo y realiza una función importante de equilibrio y conexión entre defensores y volantes de creación.

Jugador samario que en la presente Liga BetPlay ha tenido acción en un total de 16 partidos, (teniendo en cuenta que en algunos compromisos estuvo ausente por una lesión), futbolista que siente que después de 3 años jugando en el Medellín necesita probar experiencia en otro club, una decisión que el conjunto antioqueño comparte.